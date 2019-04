11 abr 2019

¿Has escuchado hablar del Mycoplasma genitalium? Quizá no lo suficiente, o lo que sería peor, quizá es la primera vez que lo oyes. Y es que pese a no ser una bacteria nueva, ya que se identificó por primera vez en la década del 80, no fue hasta 2015 que la Organización Mundial de la Salud lo declaró como un patógeno de trasmisión sexual.

Según informa la Asociación Británica de Salud Sexual y VIH esta enfermedad de trasmisión sexual causa inflamación de uretra en los hombres y hace que sea doloroso orinar. A las mujeres también les puede ocasionar inflamación en el útero y las trompas de Falopio, dolor, fiebre y un posible sangrado.

La Mycoplasma genitalium se puede confundir en el diagnóstico con la frecuente clamidea, también con la gonorrea, porque es una enfermedad de transmisión sexual poco habitual de ver en las consultas.

El infectado puede experimentar dolor al orinar, en la zona pélvica, en los testículos, al caminar y durante las relaciones sexuales, puede tener un flujo vaginal de fuerte olor, sangrados anormales o un enrojecimiento de la zona. Además de estar asociado en las mujeres a la pérdida de fertilidad.

La Mycoplasma genitalium se transmite mediante relacciones sexuales y suele encontrarse en la uretra y los genitales, pero también puede estar presente en la garganta y el ano. Para evitarla se recomienda, como en otras enfermedades de transmisión sexual, el uso de preservativos y evitar las prácticas de riesgo. El tratamiento se basa en antibióticos, normalmente tetraciclinas y a fluorquinolonas.

Se trata de la bacteria de vida independiente más pequeña de la que se tiene constancia y la segunda con el genoma más pequeño, carece además de pared celular. Es parasitaria y habita en las células del aparato respiratorio y genital, y para tener un diagnóstico correcto hay que hacer un cultivo en medio específico con muestras, procedentes por ejemplo de frotis vaginal, uretral o cervical.