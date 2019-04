12 abr 2019

El 13 de abril es el Día Internacional del Beso y ya va siendo hora de que reciba el reconocimiento que se merece. Por si faltaran buenas razones para dar besos, ahora resulta que se ha descubierto que son tremendamente beneficiosos para la salud.

Besarse no solo es una muestra de afecto hacia nuestras parejas, un deseo indomable que nos lanza a la boca de quien nos atrae para satisfacer nuestra pasión, sino que demás son excelentes antidepresivos, buenos para combatir las caries, elevan la autoestima y hasta aceleran el metabolismo y adelgazan.

Esto deben saberlo muy bien los amantes ya que según un estudio realizado en 2017 a 7.255 hombres y 3.882 mujeres españolas por Gleeden.com, los amantes se besan más y mejor que las parejas estables.

El 88% de los encuestados afirman darse besos apasionados con sus amantes y sólo el 65% lo hace con sus parejas. Para ellos, estos besos suponen una muestra de pasión en el 39% de los casos. El 18% creen que no es más que otro acto dentro de las relaciones sexuales, y el 19% cree que es algo muy íntimo que solo realizan cuando tienen mucha confianza e intimidad.

¿Por qué besan más a sus amantes? El 22% declaró que es algo que simplemente ya no hacen; el 41% afirmó que ya no sentían pasión en su matrimonio y no les provoca tanto pasar por la fase de los besos; y por raro que parezca, un 15% dice que no les gusta dar besos, en general.

Está claro, que los hábitos y la rutina tienden a sofocar gradualmente la sexualidad de las parejas casadas.

Infidelidad: Novedad para olvidar el desgaste en la pareja

El estudio también muestra que las pequeñas atenciones sexuales están reservadas principalmente para los amantes. Un 65% de los miembros encuestados admite sentirse raramente excitado por un beso de su pareja, mientras que un 72% confiesa excitarse mucho cuando se besa con su amante. Además, también explican que suelen practicar preliminares a menudo con su amante, pero rara vez lo hacen con su cónyuge. Sí, a veces la falta de esfuerzo y desgaste en la pareja gana al deseo.