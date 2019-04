15 abr 2019

"Un hombre tóxico es el que hace que una mujer se sienta mal consigo misma, que se sienta menos de lo que es, que no la apoya y que le complica la vida. Hoy en día, esos hombre están en nuestro entorno de trabajo, en casa o en nuestro círculo social", asegura la asesora Lillian Glass.

En su libro 'Hombres tóxicos', Lillian Glass asegura que la mayoría de las mujeres se sienten atrapadas en relaciones con hombres tóxicos porque tienen miedo de dejar esa relación o no saben por donde empezar a cambiar esas circunstancias.

Cualquier mujer puede caer en las redes de un hombre tóxico, pero sobre todo, aquellas que tienen personalidades maternales y protectoras, o aquellas que se dedican vocacionalmente a profesiones que se centran en ayudar a otros, como enfermeras, profesionales de la salud, trabajadoras sociales o psicólogas, son las que tienen mayor predisposición a entrar en contacto con hombres tóxicos.

Te decimos cómo identificar rápidamente a ese tipo de hombres, como tratar con ellos de forma eficaz y cómo poder sanar sus heridas. Eso sí, no queremos decir que todos los hombres sean tóxicos, solo lo son los que se identifican con uno de estos 11 perfiles:

1. El competidos celoso

Este tipo de hombres siempre intenta quedar por encima de las mujeres poniendo en tela de juicio prácticamente todo lo que dicen. Provoca discusiones continuas en un intento de hacerse con el control y demostrar su superioridad. El competidor celoso es un hombre que compite contigo utilizando las estrategias de interrumpirte y contradecirte e intenta superar tus historias o tus logros siempre. Es el que suele emplear la típica frase: "No sabes de lo que hablas" y tiene la costumbre de apostillar con información adicional solo para asegurarse su posición de superioridad. Es un maltratador verbal que suele hablar rápido y muy pocas veces deja que alguien le interrumpa. En lo que respecta a su lenguaje corporal, suele inclinar el torso hacia adelante e incluso invade el espacio de la otra persona. Tiene tendencia a agarrar la parte superior del brazo de su interlocutor.

2. El volcán pasivo-agresivo engañosamente tranquilo, pero a punto de entrar en una erupción mortal

Este tipo de hombre se lo guarda todo dentro, nunca dice lo que realmente siente. Cuando está triste o enfadado, no lo sabrás, pero él, mientras tanto llevará un registro mental de todo. Cuando ese registro se llena explota. Este tipo de hombre te va a hacer sentir confusa: parece que está de tu lado, pero de repente, le da la vuelta a la situación y todo se convierte en críticas y sarcasmos. Al final, terminarás no confiando en él. Estos hombres no revelan mucho sobre sí mismos. Su intención es mantener las cosas estables, no crear ningún problema y evitar los conflictos lo que los convierte en un imán para mujeres con personalidades tóxicas el tipo 'obsesa del control furiosa y cruel', 'sabeloto arrogante y presuntuosa' o 'narcisista egocéntrica'. Al hablar, la voz de este hombre se va desvaneciendo hasta prácticamente desaparecer al final de la frase mientras busca una adulación no verbal: buscará frecuentemente el contacto físico.

3. El sabeloto arrogante

Es presuntuoso y está seguro de que él tiene siempre todas las respuestas. Este tipo de hombre ofende para sentirse mejor. Sus desprecios son normalmente sutiles, y responde con la frase ¿estás segura?Es un déspota intelectual con la mente muy cerrada. Contesta muy rápido a todo y parece tener respuestas para todo.. Habla de forma lenta y paternalista, habla para ti, pero no contigo. Es de los que si te enfrentas a él, se vuelve impaciente y empieza a moverse mucho por la habitación. Suele poner los brazos en jarras, con las manos en las caderas.

4. El mentiroso seductor, manipulador e infiel

Este tipo de hombre es siempre muy halagador y cortés. Aunque al principio no confíes en lo que dice, suele ser muy convincente y acabas creyéndole.. Se dedica a alimentar tu ego constantemente, así que lo querrás cerca de ti. Si le echas en cara su forma de filtrear, no te sorprendas que le de la vuelta a la situación y creas que eres tú la que tiene el problema.

Su tono de voz es normalmente bajo, suave, lento y seductor. Es habitual oírle carraspear, sobre todo cuando miente. Una de las señales vocales más claras del engaño es una especie de crujido o chirrido al final de la frase. Por lo general este hombre se encoje de hombros cuando habla contigo y se rasca el cuerpo nervioso.

5. El obseso del control, furioso y déspota

Este tipo de hombre se dedica a controlarte diciéndote que tienes que hacer y cómo debes hacerlo. Lo hará intimidándote con su enfado y su furia. Si no haces lo que él quiere, se enfadará y se mostrará más agresivo.

Este tipo de hombre es el más tóxico. Es agresivo a nivel verbal; todas sus palabras y frases son hostiles y busca la confrontación verbal. Su filosofía es "o conmigo o contra mí", desafiarle provocará gritos y voces.En su voz hay un punto alarmista, como si siempre hubiera un peligro inminente. Te juzgará con mucha frecuencia: "No, eso no está bien" Tienes que hacerlo así. ¿Es que no me escuchas?

6. El metomentodo cizañero y traidor

Este carácter se mete tus cosas todo el tiempo como si fueran asunto suyo e intentan manipular la situación y a ti para poder aprovecharse o conseguir que hagas las cosas a su manera. Este hombre te dará rápidamente su opinión (que tú no le has pedido) sobre cómo llevar tu vida (y la de los demás). No suele ser diplomático y se aferra con decisión a sus opiniones, por lo que es muy crítico y suele hablar en términos directos y rotundos. Tiene la habilidad de retorcer tus palabras y darle la vuelta a lo que has hecho hasta devolverlo en tu contra. También es un maestro de las ocurrencias sarcásticas y de los halagos engañosos, es decir que no se sabe realmente si lo son o no. Este hombre tiene tendencia a señalar mucho con el dedo, especialmente cuando te está diciendo lo que deberías o no hacer.

7. El víctima autodestructivo que lo ve todo negro

Este tipo de hombre ve el mundo y la vida como un vaso medio vacío y no medio lleno. Como siempre está viendo la parte negativa y esperando lo peor, la negatividad le sale por todos los poros. Si por alguna casualidad las cosa le van bien, hará todo lo posible para sabotear sus circunstancias. Este hombre carga con una cantidad tremenda de dolor emocional, y esa es la razón de que suene tan negativo y dé la impresión de que nada merece la pena.

Como tiene poca autoestima y siente que la relación no va a funcionar, constantemente dirá cosas que sabe que la relación no va a funcionar, constantemente dirá cosas que te hacen daño para provocar una discusión. Un gesto común de estos hombres es mover los pies constantemente o cruzar y descruzar las piernas.

8. El espantapájaros débil y sin iniciativa

No es capaz de tomar una decisión sobre nada y normalmente se ve arrastrado por la opinión de la gente. Vive con miedo y nunca creará ningún conflicto ni se reivindicará a sí mismo ni a ningún otro.

Esta personalidad no es capaz de enfrentarse a al gente por lo que se queda al margen de cualquier charla desafiante o incómoda.. Es su intención de no crear conflictos lo que lo hace irritante y ofensivo.

9. El narcicista egocéntrico cuyo lema es:yo, mi, a mí, conmigo y para mí

Su única preocupación es él mismo. Él es el centro del universo y espera que tú le consideres precisamente eso. Lo único que le importa de ti es lo que le afecte o tenga algo que ver con él. Si no estás dispuesta a hacer cualquier cosa por él, no le serás de ninguna utilidad.

Es difícil mantener una conversación con él, porque todo lo que se diga acabará volviendo a su persona. No le importa lo que le digas ni le respondas, seguirá hablando y hablando hasta que acabe con lo que quería decir. Su conversación revela que él quiere ser tratado mejor que los demás. Por lo general, se siente atraído por víctimas vulnerables porque así puede sentirse superior y castigará emocionalmente a cualquiera que le parezca inferior por decepcionarle. Es de lo que espeta: "No serías nada si no fuera por mi" o "Sin mí ahora estarás en la calle", normalmente van seguidos de frases que ponen de manifiesto lo desgraciada que eres y que no vales para nada.

10. El congelador emocional

Es frío y no muestra casi ninguna emoción. Deja de ver muy poco de si mismo y es un hombre de pocas palabras, así que nunca sabes lo que piensa o lo que realmente siente.

El congelador emocional es tacaño con las palabras. Como no te dejará saber cómo se siente, siempre tendrás que estar adivinando y te quedarás permanentemente con la sensación de inquietud e inseguridad.Si piensa que con el tiempo lo podrás cambiar, estás equivocada.

11. El sociopsicópata

Es el tipo más tóxico y peligroso y te pueden causar un gran daño. Por lo general provocan una primera impresión memorable, porque te dice todo lo que quieres oír. Querrá saber lo que te gusta, te hace feliz, te pone triste para poder jugar con tus emociones, cosa que él no tiene. No dudará en mentirte para conseguir lo que quiere y escucharás de su boca muchos comentarios sádicos, pero lo señal más clara de que estás ante un sociópata es que se contradecirá a si mismo en la misma frase.