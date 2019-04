29 abr 2019

El sexo esporádico no es algo nuevo, siempre ha existido solo que quizá antes no se hablaba tanto del tema. Para lograr tener relaciones sexuales esporádicas es importante que los involucrados puedan desarrollar la capacidad de tener sexo sin mezclar emociones como el amor. Para algunos es más fácil, para otros no tanto. Lo cierto es que hay sexólogos que aseguran que esta capacidad se puede entrenar si se requiere.

Disfrutar o no de este tipo de encuentros sexuales está relacionado con lo que los psicólogos llaman sociosexualidad. Y en este aspecto los estudios han concluido que los hombres disfrutan más y se arrepienten menos. Mientras que las mujeres somos las menos favorecidas con los encuentros esporádicos. La psicóloga Anne Campbell, de la Universidad de Durham en Reino Unido, publicó un estudio en el que constató esa culpabilidad, asegurando que solo un 54% de las mujeres que mantenían encuentros esporádicos lo disfrutaba. Mientras que los hombres lo disfrutan en un 80%.

Asimismo la socióloga Paula England, de la Universidad de Nueva York, también llevó a cabo un estudio de cinco años, en el que observó que las mujeres que tienen relaciones esporádicas solo alcanzan el clímax el 40% de las veces, mientras que las que tenían monogamia lo alcanzaban en un 75% de las veces. Pero los hombres los disfrutan en un 80% en ambos casos, se les hace muy fácil conseguir el orgasmo.

Pero esto no tiene nada que ver con la anatomía y fisiología femenina, parece bien algo cultural. Las relaciones de una sola noche parecen cada vez más aceptadas y con mejores ojos. Pero aún así se sigue manteniendo el estigma social . El estudio confirma que en muchos casos, las mujeres temen por el "qué dirán".