6 may 2019

Con el estreno de la octava temporada de la serie más famosa de todos los tiempos (al menos, la más instagrameada, con permiso de 'Friends') ha llegado la guerra por los spoilers, la lucha por que nadie cuente un capítulo que no has visto y la espera por ver si tus personajes favoritos sucumben o no a la pasión.

Por eso mismo, y a la espera de que las escenas de sexo se mantengan en el mismo nivel (sublimes, vaya) esta temporada, ahí van algunas posturas sexuales inspiradas en los siete reinos. Siéntate en tu trono y... ¡A disfrutar!

Danza de dragones

Estáis en el momento álguido del encuentro sexual y quieres sentirte como una reina. Muy sencillo, siéntate sobre la cara de tu pareja para que te practique sexo oral... seguro que te recuerda a una escena en concreto.

Valar dohaeris

Siguiendo su significado literal ''todos los hombres deben servir'' deja que tu pareja te de placer. Si se sienta con las piernas extendidas y la espalda contra la pared mientras tu le cabalgas, él tendrá vía libre para darte placer con las manos y la boca.

Petyr Baelish

¿Eres atrevida? Deja que tu pareja juegue con sus dedos en tu ano y te penetre suavemente con el dedo meñique en la postura que más te guste.

El juego de los reinos

Haz la tijera con tu pareja. Con esta postura no hace falta penetración, con la fricción es suficiente. ¿La clave? Entrelazar las piernas suavemente.

Saludo real

¿Te apetece probar una postura sexual para recibir sexo oral? Dale rienda suelta a tu imaginación mientras ves la serie. Ponte de pie y sube una pierna a una silla y que tu pareja se agache para hacerte disfrutar.

Daenerys Targaryen

Monta a tu pareja mientras está acostada en la cama. Siéntete una reina mientras lo haces y déjate llevar.

Lucha por el trono

Demuestra quién es el digno heredero del trono y haz que tu pareja se siente en él. De espaldas, deja que te penetre y a disfrutar. Podéis discutir quién es el futuro rey más tarde.