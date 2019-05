21 may 2019

Compartir en google plus

¿Piensas que tienes pocas relaciones sexuales en la actualidad? Espera a leer lo siguiente, porque según un estudio llevado a cabo en la Universidad de Cambridge, dentro de once años, las parejas no mantendrán relaciones sexuales. ¿Por qué? Es debido a tres razones que no deberían sorprenderte.

Las redes sociales, el 'smartphone' y la televisión serán las principales causas de esta caída. La hiperconectividad a la que estamos sometidos hará que en unos años, invirtamos menos tiempo a la intimidad.

David Spiegelhalter el profesor que ha llevado a cabo el estudio, preguntó a parejas comprendidas entre los 16 y los 64 años el número de relaciones sexuales que mantenían al mes. Cuánto más pasaba el tiempo, menor era el número.

Además, se constató que los reportes sobre actividad sexual también habían disminuido: en 1990 se mantenía una media de cinco relaciones por semana, en el 2000 el número bajo a cuatro y en 2010 a tres, una caída escandalosa si tenemos en cuenta cómo ha evolucionado la libertad sexual en los últimos años.

¿La razón de este suceso? Nuestra continua conexión a los dispositivos móviles que primamos por encima de las relaciones sexuales, sobre todo, antes de acostarnos por la noche. Si los número siguen disminuyendo así, el estudio afirma que en 2030, las parejas ya no harán el amor.

Las series de TV, otro enemigo

Una de las causas de este descenso de la líbido es la televisión, concretamente el contenido bajo demanda al que estamos expuestos. La normalización de las plataformas en streaming (Netflix, ejem, ejem) ha hecho que prefiramos ver un capítulo de nuestra serie favorita que mantener sexo. Si has estado pendiente del final de Juego de Tronos, quizás te sientas identificado.

¿La solución? Disfrutar de una rato de placer y dejar de lado el movil y las series. Cuando termines, ellos seguirán ahí. 'Winter is coming' sí, pero esperamos que no sea el único. Si te queda alguna duda, aquí los múltiples beneficios de los orgasmos. No tenemos más que añadir.