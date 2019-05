27 may 2019

Es una realidad. Aunque pueda parecer una noticia inesperada, dos estudios lo confirman: los hombres 'millennial' cada vez tienen menos sexo.

Somos una de las generaciones más abiertas sexualmente, de eso no hay duda: fantasías, poliamor, liberación sexual femenina... ya no hay tabúes (en teoría) cuando hablamos de sexo. Por eso, los datos que afirman que cada vez tenemos menos sexo no tienen mucho sentido. Pero son la verdad.

La Universidad de Chicago y el British Medical Journal han llegado a una clara conclusión: los hombres millennials que tienen más de 25 años mantienen menos relaciones. ¿Por qué? La vida moderna tiene la culpa. Sobre todo, las prácticas online. Sí, Netflix es una de ellas.

¿Cómo lo sabemos? Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos ha dado luz al asunto: sí, tenemos menos sexo porque invertimos el tiempo en visualizaciones por 'streaming', en videojuegos y en redes sociales.

Un sondeo llevado a cabo por el British Medical Journal señala que esto no solo está pasando en el continente americano, sino que si cruzamos el charco, Europa también se ve afectado. No solo el mundo online es la causa de esta 'sequía' sino que también el estrés de la vida moderna, la ansiedad y el ritmo de vida frenético son los causantes de esta situación.

El hecho de no vivir en pareja, incrementa esta cuestión, por lo que cada vez es más complicado mantener relaciones sexuales al mismo nivel que se hacía unos años atrás. ¿Cuándo empezó esta caída? Casualmente el año 2007, cuando se lanzó el primer iPhone, dando el pistoletazo de salida a nuestra vida digital a todas horas.

¿La solución? Olvidar un poco el teléfono y centrarnos en vivir. Aunque a veces sea difícil, si piensas en los beneficios que tiene el sexo, seguro que cambias de opinión.