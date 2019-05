28 may 2019

Marie Kondo ha ordenado las casas de medio mundo a golpe de Kon Mari consejos. Los fanáticos del orden han hecho de esta disciplina un modo de vida. Los humanos de a pie, que nada sabían sobre ordenar los armarios de la cocina o el cajón de la ropa interior de forma eficiente han sucumbido al orden más supremo preguntándole a sus objetos si les aportaban alegría. "Do you spark joy?" si la respuesta era no, se debía dar las gracias por el servicio al objeto para luego tirarlo. Pensarás que esto no tiene nada que ver con tu vida sexual. Pero te equivocas.

Según un estudio llevado a cabo por la firma Decluttr, las relaciones sexuales están íntimamente ligadas a tus hábitos de limpieza del hogar. No, no estamos de broma. Marie Kondo se ha metido incluso entre las sábanas.

Y... ¡Sopresa! Un 44% de los encuestados afirman que renunciarían al sexo antes de practicarlo en un lugar que no cumpliese con algunos mínimos de limpieza o que incluso, no estuviese del todo limpio.

Si pensabas que estabas obsesionada con la limpieza, tenemos algo que contarte; no estás sola. Un 60% de los encuestados declaran que una habitación limpia actúa como agente afrodisíaco, mientras que un 40% tiene muy presente que un espacio sucio o desordenado disminuye o hace que desaparezca cualquier expectativa sexual.

Si quieres darle un 'boost' a tu vida sexual, ya sabes... lo primero que tienes que hacer es limpiar tu casa, más concretamente tu habitación. Así el cerebro asociará un dormitorio limpio con situaciones placenteras, como por ejemplo, dormir o el sexo. Ya no tienes excusa para no limpiar.