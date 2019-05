30 may 2019

Algunos dirán que los ojos son el espejo del alma. Sin embargo, en el mundo 2.0 el mayor identificador de lo que nos pasa por la cabeza no es otro que Google, el todopoderoso ser que sabe qué nos interesa, qué nos da miedo y qué cosas queremos probar. Movidos por la curiosidad, seguro que no somos los únicos que han buscado recetas con cúrcuma en el buscador, o incluso, la receta original del gazpacho con la ilusión de que fuese igual que el de nuestra madre. Si lo has hecho, no estás sola. Pero también debes reconocer que no es lo único que buscas. Y que alguna vez en tu vida, has tecleado algo relacionado con el sexo en San Google.

Pues bien, la aplicación de citas Jaumo ha analizado, en los últimos doce meses, al menos 24 millones de búsquedas sobre sexo, creando un informe llamado 'Sex Trends 2019'. ¿Los resultados? Están de moda los tríos, las infidelidades consentidas, las relaciones sexuales anales, los azotes y la postura sexual del perrito.

No obstante, lo que más llama la atención de todo es cómo cambian las preferencias sexuales según a qué país se le pregunte. ¿Un ejemplo? La mitad de los italianos (51%) reconoce que le fascina mirar a su pareja mientras mantiene relaciones sexuales con otra persona.

La práctica, que recibe el mobre de 'cuckold' es también popular en otras zonas de la geografía. Los brasileños también la llevan a cabo (37%), seguidos por los espaloles (31%) y los portugueses, con los que la península comparte porcentaje. La otra tendencia más al alza son los tríos, seguido por el sexo anal, que llama especialmente la atención de los brasileños, mientras que los mexicanos, argentinos y españoles tienen predilección por la búsqueda 'sexo en grupo'.