4 jun 2019

Seguro que alguna vez has pensado que el dinero no da la felicidad, aunque lo cierto es que a veces, ayuda. Bajo esta premisa, la de elegir entre tener dinero u otra cosa, de cualquier índole, la mayoría de las personas escogerían tener un poder adquisitivo más alto, de es eso no hay duda. Pero la historia cambia cuando la contraposición está formada por sexo y dinero, dos de las cosas que supuestamente, más felicidad aportan a nuestra vida.

¿Qué te haría más feliz? Según un estudio, está bastante claro: el sexo. Porque las endorfinas que liberamos y sus beneficios no tienen parangón. Palabrita.

Según un estudio llevado a cabo por la Universidad de Toronto-Mississauga (Canadá), ni el dinero ni el sexo tienen beneficios ilimitados, sin embargo, a la hora de elegir, nos hace más feliz lo segundo.

La investigación se centró en analizar tres estudios previos que habían encuestado a más de 30.000 personas durante la friolera de 40 años. Según uno de los estudios, mantener relaciones sexuales una vez por semana era la clave para que los participantes estuvieran felices. Aunque aumentar la frecuencia de las relaciones no incrementó el nivel de felicidad de los participantes, la presencia del sexo era clave en la ecuación. No por tener más eres más feliz, la cuestión es tener una vez a la semana.

En el segundo, se expuso que el número perfecto de relaciones sexuales era una vez a la semana: más no aportaba nada, pero menos hacía que los niveles de ansiedad y estrés se dispararan.

El tercer y último estudio evaluó cómo afectaba la renta a parejas estables que tuvieran más relaciones. ¿El resultado? Más que sorprendente, los que tenían un rango más alto eran menos felices que los que ostentaban un nivel menor debido a la frecuencia sexual. Por lo que se constató que el sexo está directamente ligado a la felicidad, mucho más que el dinero.

Sin duda, la llave de la felicidad, está en tu mano. Ya no hay excusas.