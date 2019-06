6 jun 2019

La mente juega un papel fundamental cuando hablamos de relaciones sexuales. No hay mejor punto de partida que la imaginación, pero es que tampoco hay mejor afrodisíaco. Por eso, cuando hablamos de fetiches, la imaginación es pieza clave. Estas fantasías muchas veces están aceptadas por todos, sin embargo, hay algunas que no entran dentro del imaginario colectivo y pueden llegar a sorprender.

Algo que no sorprende es el hecho de que los hombres y las mujeres tengan sueños y gustos diferentes a la hora de disfrutar y también, a la hora de echar a volar la imaginación.

Según un estudio llevado a cabo por el departamento de Psicología de la Universidad de Quebec (Canadá) y publicado en la revista 'Journal of Sexual Medicine', los hombres y las mujeres no comparten fetiches, pero tampoco fantasías. ¿Cuestión de educación y brecha de género? La respuesta es afirmativa, no obstante los datos son claros: no tenemos las mismas preferencias.

Reproducir Video: Pincha aquí para descubrir cómo suenan los orgasmos femeninos.

¿Cuáles son las fantasías sexuales de ellas?

Por orden y sobre todo, no sorprenden: mantener relaciones sexuales en lugares extraños o insólitos (81,7%), recibir sexo oral (78,5%) o practicar una felación (72,1%), que su pareja les masturbe, (71,4%) o masturbar ellas a su pareja, acostarse con alguien que no sea su pareja, (66,3%), ser dominadas sexualmente (64,6%), mantener relaciones en público (57,3%) y participar en orgías, (56,5%). A primera vista, las fantasías son normales; algunos dirían que incluso aburridas. Pero, ¿qué pasa si le damos la vuelta a la moneda?¿Cuáles son los fetiches sexuales más extendidos entre las mujeres?

Espectrofilia

Sentirse atraído por un espectro es más común de lo que crees. Si no tenemos en cuenta el debate sobre si existen o no, es muy frecuente encontrar a personas que desearían mantener relaciones sexuales con un fantasma. También se llama así a las personas que se sienten excitadas por tener relaciones sexuales entre espejos.

Formicofilia

Se trata de la obtención de placer sexual cuando se tienen diferentes insectos (hormigas, arañas, gusanos...) paseando por distintas partes del cuerpo, no únicamente en las zonas erógenas.

Necrofilia

Se llama así a la atracción sexual que ciertas personas experimentan por los cadáveres, independientemente de que sean animales o humanos. No hace falta resaltar, que es una práctica ilegal si atraviesa la puerta de la imaginación y se hace realidad.

Autonepiofilia

Se trata de quellas personas que se sienten atraídas por el uso de pañales, se trata de una filia introducida en los juegos de rol, que nunca se debe de confundir con la pedofilia, ya que no guardan ninguna relación.