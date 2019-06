10 jun 2019

Si estás cansada de responder a la típica pregunta de Navidad "¿Y el novio pa' cuando?" haciendo acopio de la mítica canción de JLo, hemos encontrado las espuesta perfecta: "las mujeres solteras tienen más orgasmos, y lo dice la ciencia". Los dejarás a cuadros, dejarás claro que tu vida personal es solo tuya y también, dejarás de creer (al menos en alto) en el estigma que dicta que todos, especialmente las mujeres, necesitan una pareja para sentirse realizadas en el ámbito sentimental.

Si no encuentras al indicado... tus orgasmos tienen algo que ver. Y es que un estudio llevado a cabo por Archive of Sexual Behavior descubrió que las mujeres solteras llegan al orgasmo el 100% de las veces que tienen contacto sexual con ellas mismas. Tiene truco, pero si lo piensas es completamente racional. Los hombres tienen más orgasmos que las mujeres cuando se encuentran en relaciones heterosexuales, esta brecha se debe a ciertos factores, sobre todo al cultural. No obstante, las mujeres cuando no están con un hombre (las mujeres lesbianas y bisexuales tienen un porcentaje más alto de orgasmos en pareja) llegan siempre al clímax. Por lo que si hablamos de masturbación... mejor hacerlo sola, al menos, tendrás más probabilidades de ver fuegos artificiales.

Dados los beneficios de tener una vida sexual activa (aunque sea -y sobre todo- contigo misma) ya no tienes excusa para no llegar al clímax cada vez que te apetezca, aunque sea por sus beneficios: estarás más contenta y feliz, tu pelo brillará más, liberarás estrés y además, conocerás tus gustos en la intimidad, algo muy importante -y placentero- para ti y para los demás.