10 jun 2019

Compartir en google plus

Disfrutar de una vida sexual plena no tiene edad, de eso estamos seguras. Sin embargo, la experiencia es la clave para conocerse a uno mismo, sobre todo, cuando hablamos de las cosas que nos gustan y las que no.

Si crees que tu vida sexual no se encuentra en su punto álgido... puede ser un tema de edad (y no precisamente por la de tu pareja). Y es que, las mejores relaciones sexuales se tienen a partir de los 50 y un estudio lo corrobora. Puede que aún te queden algunos años de practica... pero que no cunda el pánico. Ese día llegará.

Según un estudio realizado por la aplicación de citas OurTime, un 57,1% de los solteros que pertenecen a la generación 'Silver' se sienten sexys, ya que han tenido más tiempo de conocer su cuerpo, aceptarlo y sentirse orgullosos de él. ¡Fuera complejos y arriba el autoestima!

Los llamados 'singles' a medida que entran a la puertas de los 50 comienzan a tener el sexo más aventurero de sus vidas, ya que los prejuicios son menores y se sienten más libres a la hora de vivir su sexualidad.

¿Trabas a la hora de decir lo que peinsan? Para nada. "Un 56,3% prefiere decir que es lo que le gusta o no desde la primera cita e incluso, indicar su spreferencias" afirma el estudio. Algo que se debría hacer libremente a cualquier edad.

¿Cuándo lo practican?

Los datos no mienten y los días por excelencia son los que te imaginas. ¿El rey? El sábado con un 55,4% mientras que el martes, no es uno de los días predilectos, ya que únicamente un 1,7% mantiene relaciones ese día. La noche sigue siendo la ganadora, aunque un 10% prefiere empezar la semana con alegría manteniendo relaciones sexuales los lunes por la mañana.

Sin duda, los beneficios del sexo matutino son infinitos. Palabrita. Y no hay edad para disfrutar de una vida sexual activa (y sobre todo placentera).