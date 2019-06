13 jun 2019

La infidelidad es un asunto muy estudiado, de eso no hay duda. Sobre todo, se convierte en un tema de conversación primordial cuando vives fenómenos como encontrar al novio de tu amiga en Tinder o incluso, cuando lo vives en primera persona.

Dicho esto, aún seguimos viendo la infidelidad de la mujer como un asunto a debatir, como si fuera peor que la pudiera ejercer un hombre, algo que no tiene sentido alguno, aunque siempre podremos culpar al sistema social en el que nos encontramos.

Un estudio llevado a acabo por la app de casados infieles Gleeden y realizado por el Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP) ha desvelado que las mujeres españolas son las menos infieles de Europa. El cuestionario, realizado a más de 5.000 mujeres de forma online dio luz a un porcentaje sorprendente. El 30% de las españolas desvelaba que había sido infiel en algún momento de su vida, mientras que las francesas reconocían haberlo hecho en un 37% y las alemanas en un 43%. Aunque los datos, si hablamos de hombres, son muy distintos:el 50% de los hombres españoles han engañado a su pareja, mientras que los franceses se posicionan con un 45% y los alemanes con un 46%.

Pero... ¿Qué se entiende como infidelidad?

El concepto es difuso ya que no para todo el mundo la infidelidad tiene el mismo significado. Las mujeres españolas son menos infieles, pero tienen más fantasías y tontean más a través de las redes sociales. La diferencia con el resto de países reside en que las españolas no pasan a la acción y sus fantasías se quedan en eso, en imaginaciones que no tienen mayor importancia ya que nunca se van a hacer realidad.