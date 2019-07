3 jul 2019

El dolor al tener relaciones sexuales no es normal. No tenemos que normalizarlo. Si te duelen no te aguantes y pide ayuda. El dolor al tener relaciones sexuales también se conoce como dispareunia y puede producirse por varias razones que van desde problemas estructurales hasta preocupaciones psicológicas.

Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia al rededor de un 20% de las mujeres ha sufrido dolores al mantener relaciones sexuales.

Muchas veces este dolor viene a raíz de un problema psicológico. En estos casos podría sucedes que la mujer que los padece haya tenido una mala experiencia previa, o padezca de vaginismo (espasmo involuntario de las musculatura que rodea la vagina al intentar el coito y que imposibilita la penetración), tenga miedo al dolor tras una episiotomía o haya sufrido de abusos sexuales.

Otra posible causa son las infecciones en la zona genital. Las infecciones provocan dolor durante en coito, aunque éste desaparecerá una vez se trate dicha infección. Otra causa es los problemas musculares en el suelo pélvico. Los músculos producen, en ocasiones, dolor irradiado a otras zonas.

Los quistes (que no han sido extirpados), también pueden ser causantes de dispareunia. Aunque la mayoría de médicos coincide en que la causa más habitual del dolor en las relaciones sexuales es la endometriosis. "En esta enfermedad, la mujer tiene por toda su cavidad pequeños implantes endometriósicos, es decir, la capa que recubre el útero, el endometrio, no solo está dentro del mismo, sino que también está fuera, en las trompas, en los ovarios, en el intestino, la vejiga… y estos implantes provocan dolor durante la menstruación y durante la relación sexual", explica en una entrevista a Abc Antonia González, directora de Psicofertilidad Natural.

Para eliminarlo, los especialistas aseguran que lo primero que hay que hacer es buscar la causa que lo provoca.

Hay distintos tipos de dolor:

—Dolor cuando se produce la entrada del pene en la vagina.

—Dolor en la penetración profunda.

—Dolor después de haber tenido la relación sexual.

—Dolor durante y después de la penetración.

—Ardor durante el acto sexual que acaba provocando dolor físico

Si tienes uno o varios de estos síntomas no lo dejes pasar. Las relaciones sexuales deben ser placenteras y no dolorosas. Acude al médico, todo tiene solución y puede ser más sencilla de lo que imaginas.