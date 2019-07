10 jul 2019

Ya han empezado o están a punto de empezar las vacaciones de la mayoría de los españoles y, para muchos de ellos, estos días de relax suponen un tiempo extra para pensar y sacar conclusiones sobre las cosas con las que no se sienten a gusto. Es tiempo de afrontar nuevos retos o cambiar lo que a uno no le gusta de su día a día. ¡Y vaya que si hay cambios! Según ha podido comprobar el buscador de vuelos y hoteles www.jetcost.es, una de cada cinco parejas españolas toma la decisión de divorciarse o romper su relación después de estar unos días de “ocio y diversión” con sus parejas. Algunos no son tan radicales y lo que deciden es probar nuevas experiencias sexuales o tener una aventura, dejar el trabajo, mudarse de casa o comprarse una mascota. Estas son algunas de las decisiones que más gente toma en sus vacaciones.

El equipo de Jetcost ha realizado la encuesta como parte de un estudio acerca de las experiencias de los españoles en las vacaciones. El estudio fue realizado a 1.000 personas mayores de 18 años que estuvieran casados o tuvieran pareja, y que al menos hubieran estado una semana de vacaciones con ellas en los últimos 12 meses.

A todos los encuestados lo primero que se les preguntó es si habían considerado de alguna manera “cambiar sus vidas” a la vuelta de sus vacaciones, a lo que casi tres cuartos de ellos (73%) respondieron que sí. A continuación se les preguntó que decisión habían tomado que afectara a su futuro más próximo, estas fueron las respuestas más comunes:

1. Dejar el trabajo: 24%.

2. Divorciarme o romper mi relación: 20%.

4. Ponerme en forma: 19%.

3. Tener hijos: 18%.

5. Comprarme una mascota: 15%.

6. Montar un negocio: 14%.

7. Mudarme de casa: 12%.

8. Probar nuevas experiencias sexuales: 10%.

9. Perseguir un sueño olvidado (escribir, cantar): 9%.

9. Tener una aventura: 8%.

La conclusión final del estudio fue: “Pasar las 24 horas del día con nuestras parejas durante las vacaciones puede llegar a ser un arma de doble filo para algunos. Hay quien decide divorciarse o romper su relación, quien decide tener hijos, o incluso, quien decide tener una aventura. Lo que está claro es que hay decisiones que es mejor pensarlas en frío y no en base a la experiencia de solo unos días. Por otro lado, las vacaciones son también un momento de relax, en las que uno puede tener más tiempo para ponerse a pensar en como es su vida y como le gustaría que fuera y recargar la energía suficiente como para decidir tomar una decisión que cambie las cosas”.