17 jul 2019

¿Piensas que no volverás a encontrar a nadie que te quiera? ¿Dudas si lo quieres o si es pura costumbre? ¿No sabes si te acostumbrarías a estar sola? Amiga tienes un problema, y uno muy grande. Lamentamos informarte que tu relación va en picada y que solo sigues con tu pareja porque estas acostumbrada a tenerla a tu lado, pero solo por eso.

"Estar solo, para muchos, es sinónimo de infelicidad, de tristeza e incluso de falta de salud mental (...) Por eso muchas personas sienten ansiedad ante la idea de quedarse solos", dice en una entrevista Ainhoa Espejo, coach de Ai hop Coaching. Y es que llevamos tantos años escuchando, viendo y leyendo por todas partes que la vida en pareja es la única forma de vivir plenamente, que si te quedas sola serás amargada y vivirás con 75 gatos y te arrepentirás siempre, que cuando cumplimos cierta edad nos da pánico dejar a nuestra pareja y preferimos seguir allí a costa de nuestra felicidad.

Pero los tiempos están cambiando y eso también significa que tenemos el poder de decidir qué queremos y cómo queremos vivir nuestra vida, sin ataduras y sin seguir pautas sociales. Así que no, no te conformes con una vida que no quieres solo por el miedo al qué dirán.

Si te sientes un poco (o mucho) identificada con las líneas de arriba quizá estas pistas te ayuden a descubrir si sigues con tu pareja por miedo a estar sola.

- Sabes perfectamente que estás en una relación que no es del todo satisfactoria, pero aún así continúas ahí.

- Llevas tiempo planteándote terminar la relación, pero te mueres de miedo pensando qué vas a hacer después de la ruptura. Piensas que ¿qué pasará si nunca vuelves a encontrar a nadie que te quiera?

- Crees que si lo dejas, sentirás que has fracasado.

- Vas encadenando una relación tras otra. No te das el espacio necesario para estar a solas contigo misma durante una temporada.

- Has estado muy poco tiempo soltera en tu vida. Tus mejores amigas te han aconsejado varias veces que trates de estar sin pareja un tiempo.

Y si después de leer esto te sientes aún más identificada que al principio no tengas miedo, el primer paso es reconocer que algo no está bien. La ayuda de un profesional siempre será la respuesta adecuada.