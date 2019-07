30 jul 2019

Seguro que habrás escuchado la típica frase de "los hombres solo piensan en sexo" más de una vez. Estereotipos a parte, los hombres no son los únicos que piensan en sexo. Es más, diversas investigaciones afirman que las mujeres, son las que más hablan de sexo entre ellas y además, con todo lujo de detalles.

¿Un ejemplo claro de esta situación? Muy sencillo (y fidedigno). El otro día un amigo (al que llamaremos sujeto A) me contó cómo hablaba de sexo con sus amigos en ambientes distendidos. La respuesta fue escueta "Me preguntan qué tal, yo digo que bien. Me vuelven a preguntar qué tal como reafirmando mi primera contestación y vuelvo a decir que bien. Ahí llega una palmadita en la espalda. Y ya". Según esta afirmación, la conversación se queda ahí. Sin embargo, muchas son las mujeres que se pasan horas y horas contando con todo lujo de detalles sus encuentros amorosos, sobre todo, si se encuentran en un ambiente relajado con amigas. Queda claro que hombres y mujeres hablan (y piensan) de sexo todos los días. La pregunta ahora es... ¿Cuántas veces al día?

Según una encuesta llevada a cabo por Pure Romance, el número es bastante sorprendente. Durante la investigación se preguntó a 2.000 adultos estadounidenses cómo vivían su sexualidad.

¿Los descubrimientos? De media, las conversaciones sobre sexo aparecen al menos, cinco veces al día. ¿Y cuánto pensamos en sexo? El estudio concluyó que unas ocho veces al día independientemente del género.

Un 65% de los entrevistados afirmaron que se sienten cómodos cuando comparte su vida sexual con otra persona. Un 29% confesó que siente total libertad a la hora de hablar de historias eróticas con su pareja. Y tres de cinco de los encuestados establecieron que a menudo, discuten con sus amigos sobre su vida sexual. Por lo que aquello de compartir una noche loca por el grupo de WhatsApp de tus amigas, no es para nada una tarea baladí.

Y estos hechos están corraborados por el estudio, lo que quiere decir que no eres la única que a la primera de cambio, habla de sexo (los entrevistados contaron que siempre era un buen momento para comentar su vida íntima).

¿Le has pedido consejo a alguien sobre cómo mejorar tu vida sexual? Los encuestados, también. Los resultados establecieron que los participantes no tenían vergüenza a la hora de preguntar, pero que las primeras fuentes de información y asesoramiento siempre eran revistas especializadas e Internet. Aunque y en eso estará de acuerdo todo hijo de vecino, no hay nada como el consejo en primera persona. Volviendo al testimonio de sujeto A, él mismo lo reconoce, "Creo fervientemente en el aprendizaje continuo" y asumimos que si es cara cara, mejor que mejor.

¿Cuál es la forma más habitual de hablar de este tema? Según los resultados de Pure Romance, con una copa de vino en mano (41%) o con un café humeante, (39%). Por lo que todos aquellos desayunos y cenas de 'Sexo en Nueva York' también se dan en la vida real.

Y cuando va mal... ¿También lo contamos? En efecto. Un 49% de los encuestados admitió que el sexo no siempre ha cumplido expectativas, incluso considerándose un fracaso, y un 44% de este porcentaje afirmó que cuando ocurre un catástrofe en materia amorosa/sexual, lo ha discutido de manera abierta con sus amigos en busca de consuelo o consejo.

Por lo que no hay duda, el sexo es parte fundamental de nuestras vidas, aunque a veces no sea el mejor ni el más satisfactorio.