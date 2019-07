31 jul 2019

El perfecto control del castellano no es una tarea fácil. Lo cierto es que tenemos mil y una formas (por no decir más) de hacer referencia a las cosas. Y cuando hablamos de sexo, más aún. Expresiones de lo más inteligentes que hacen mención a lo que sucede dentro -o fuera- de las sábanas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen estos eufemismos sexuales? Seguramente no, porque suficiente tenemos con guardarlas todas en nuestro imaginario.

Pero para ello, la compañía de juguetes sexuales LELO se ha puesto manos a la obra y ha decidio dar luz a algunos de los eufemismos más utilizados para hacer referencia al sexo. Porque a veces, pecamos de políticamente correctos (aunque sinceramente, no sabemos si en este caso es peor el remedio que la enfermedad) cuando hablamos de sexo, he aquí el origen del eufemismo más famoso de todos. Quién sabe cuándo vas a necesitar esta información en tu día a día.

Llevar (a alguien) al huerto

Es una de las más extendidas. Incluso, La Vecina Rubia ha hecho referencia a ella en algún lugar. ¿Su origen? Muy difícil de adivinar.

Y nos referimos al veganismo de nadie. El significado es más profundo de lo que imaginas. La expresión tiene su origen en 'La Celestina' una de las obras más conocidas de la literatura española. Seguro que te sabes la historia, pero este detalle pasó inadvertido. La obra trata sobre dos jóvenes, Calisto y Melibea. El amor de Calisto por esta joven dama no es correspondido, por eso decide acudir a una alcahueta ('La Celestina') para que le ayude y consiga convencer a Melibea. Cuando finalmente lo consigue, tiene lugar una cita entre ambos en un huerto, el huerto de Melibea. De ahí que 'Calisto llevara al huerto a Melibea'. Todo muy poético.

Ahora ya puedes utilizar la frase con propiedad.