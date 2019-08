7 ago 2019

"Se trata de un término que los científicos del sexo tienen dificultades para definir, ya que aún no hay mucha información o investigación al respecto", relató a la BBC una mujer, en base a su experiencia, que prefirió permanecer en el anonimato. Y a pesar de existir poca información al respecto, para la protagonista de dicha historia, ser autosexual ha sido su realidad toda la vida: "siempre me sentí atraída por mí misma".

El relato continua y en él explica que para ella fue complicado aceptar lo que le pasaba, pues cuando lo habló con sus amigos siendo adolescente estos, al no experimentar lo mismo, no la entendieron e, incluso, se burlaron. Sin embargo, con el tiempo, a pesar de la falta de estudios sobre el tema, descubrió que no era la única. Ahora lo acepta y disfruta al tener fantasías consigo misma. ¿Pero, aparte de esto, qué supone exactamente ser autosexual?

La autosexualidad no está reñida con las relaciones de pareja

El terapeuta sexual Bernard Apfelbaum definió la autosexualidad en 1989 como un problema para sentir atracción sexual por otras personas. Sin embargo, ser autosexual no está reñido con tener una relación amorosa o sexual con otra persona.

"Las relaciones no son solo sexo. Personalmente, me encanta la idea de casarme y tener una familia algún día. No veo por qué no puedo tener eso solo porque me divierto sexualmente sola", comenta al respecto la mujer anónima. Añade que disfruta del sexo con otras personas, pero que tiene que pensar en ella misma para alcanzar el orgasmo.

De esta forma, el autosexual sí puede llegar a disfrutar teniendo sexo con otras personas, pero su objeto de deseo sigue siendo él mismo. Esto puede llegar a generar problemas o no en la medida en que la otra persona entienda la situación y se sienta cómoda con ella. No obstante, no siempre es así, también hay casos en los que el autosexual no disfruta de las relaciones sexuales.

Del deseo sexual por uno mismo al autoromanticismo

Algunos autosexuales, aparte de sentir deseo por ellos mismos, también están enamorados. Se les denomina autorománticos porque no tienen la necesidad del otro para tener una relación de pareja. Es decir, la persona sale consigo misma y se complace a si misma tanto en el plano sexual como en el sentimental. Todo eso conlleva que pueda tener citas a solas y cualquier otro plan que se suela asociar a parejas de forma individual y con la misma intensidad que una persona enamorada de otra.

Es importante no confundir la autosexualidad con el narcisismo

El trastorno del narcisismo no debe confundirse con la autosexualidad, pues en el caso del primero se necesita al otro en el papel del admirador. Las personas que lo padecen se dan una importancia excesiva, tienen falta de empatía y requieren de los halagos de los demás para sentirse mejor. Por el contrario, los autosexuales suelen sentirse cómodos en su propia compañía, sin necesidad de atención y con la capacidad total para satisfacerse a nivel sexual. Además, la autosexualidad no se relaciona con falta de empatía ni tiene problemas para relacionarse con los demás.

Asimismo conviene recordar que, como explican desde la American Phychological Association (APA), la orientación sexual no es algo que se pueda elegir y en ningún caso se trata de algo patológico, por lo que es fundamental respetar todas ellas.