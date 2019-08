12 ago 2019

El preservativo no es solo una medida de precaución contra el embarazo. También es una barrera de protección para tener relaciones sexuales sin peligro, pero... ¿de qué? El único miedo no es el embarazo: las enfermedades de transmisión sexual (aunque olvidadas), son un riesgo muy presente en la actualidad. Parece que nadie las tiene en cuenta. Sí, existen: y además, más de lo que crees.

Sífilis, gonorrea, VIH... el preservativo es el único medio de protección que te previene de contraer una de estas enfermedades. Si esto es así... ¿Por qué cada vez menos hombres quieren utilizarlo?

Reproducir Video: Pincha en la foto para descubrir curiosidades sobre el pene.

La respuesta es sencilla, pero alarmante: las sensaciones no son las mismas. Seguro que lo has oído como excusa en alguna ocasión. Aunque la 'culpa' no es únicamente de los hombres; cada vez son menos las mujeres que utilizan el preservativo en sus relaciones por la misma causa: la sensibilidad. ¿Pero valen la pena unos minutos de placer por una ETS? La respuesta coherente, sería un no rotundo.

Por esta excusa, la población masculina decide decir adiós al preservativo en los momentos de intimidad (incluso, cuando se trata únicamente de sexo casual) y apostar por la peligrosa 'marcha atrás'.

Debby Herbenick, investigadora de la Universidad de Indiana, afirmó que después de los 20 años el uso del condón disminuye. ¿La causa? La carencia de educación sexual, que fomenta la falta de resposabilidad, no solo a la hora de hacer frente a embarazos no deseados, sino a la hora de lidiar con una enfermedad de transmisión sexual, que muchas veces, es diagnosticada tarde por vergüenza.

Y es que, los contagios por ETS no hacen más que crecer en España, y no a causa de adolescentes con poca información; sino de adultos que toman la 'marcha atrás' como único método anticonceptivo. Según el Ministerio de Sanidad, desde 2016 estas enfermedades se han convertido en una preocupación, dado que no dejan de crecer en números debido a la falta de concienciación. ¿Donde quedó el mítico 'póntelo, póntelo' como mantra? Parece que se ha olvidado.