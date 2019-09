4 sep 2019

Para muchos, el año debería empezar en septiembre. ¿Es lo más lógico, no? Vuelves a la oficina. Compras una agenda nueva. Los planes se apuntan ahí en rotulador rojo. La palabra 'depresión postvacacional' es una de las más repetidas, sobre todo en el metro.

Buscas algo que te ayude a concentrarte y a retomar con ganas la rutina. No lo encuentras. Pero no te preocupes, solo estamos a principios de septiembre, seguro que esta etapa dura poco. Y si no lo hace... tenemos algo que decirte: los orgasmos pueden mejorar tu estado de ánimo.

Según LELO, la firma de juguetes eróticos, la respusta a todos tus problemas a la vuelta de las vacaciones es un orgasmo. ¿Por qué? Cuando llegamos al clímax el cuerpo libera oxitocina, la comúnmente llamada 'hormona del amor', lo que hará que te sientas mejor y más seguro de ti mismo.

Las endorfinas liberadas durante el proceso, interfieren en el bienestar de organismo. Todo son pros y además, el aumento de la circulación sanguínea hará que tu piel se vea más bonita. No hay excusa.

Tal y como afirma Valérie Tasso, embajadora y asesora de LELO en España, "Alimentar a diario a nuestro cuerpo con todas estas neurohormonas producidas por el orgasmo, como la oxitocina o las endorfinas, tiene beneficios a largo plazo. Como seres eróticos, deberíamos ver los orgasmos como algo absolutamente necesario, del mismo modo que necesitamos comer o beber”.

¿No descansas bien? La respuesta puede estar -también- en el orgasmo. El clímax te sume en un estupor muy placentero que mejorará la calidad de tu sueño.

Si no levantas cabeza después de las vacaciones, ponte manos a la obra -y nunca mejor dicho-.