16 oct 2019

Besar o no besar, esa es la cuestión. ¿Son los besos importantes? Depende de a quién le preguntes. Si eres una fiel seguidora de 'Sexo en Nueva York', la respuesta será instantánea: sí. Un buen beso es decisivo para saber qué esperar de la relación entre dos personas. Es más, si no sabes a qué momento de la serie nos referimos, te lo desvelamos (si no te ha venido a la cabeza de forma ipsofacta es que no eres una fan real).

Charlotte tiene una cita, el elegido es maravilloso, le encanta. Pero besa de una manera espantosa que le horroriza hasta niveles insospechados. Cuando le cuenta lo sucedido a sus amigas, Samantha, la voz de la experiencia, pone el grito en el cielo. Un mal besador es una línea roja que no está dispuesta a pasar por alto. Por tanto, ¿son los besos importantes? Sí.

Si ya estabas hiperventilando, tenemos una buena noticia, los españoles creen que son los que mejor besan de toda Europa. Y sino, hay trucos para que des un buen beso.

Según un estudio llevado a cabo por la plataforma de citas OurTime, los españoles 'baby boomers' consideran que sus destrezas en el arte de besar son más que buenas. Un 81% de los españoles pertenecientes a la generación 'Silver' reconocen que son buenos besadores.

Tal y como explica Aurelio Conde, 'Love Coach' de Ourtime: "cada beso tiene un significado particular de acuerdo con el lenguaje gestual, pero de algo no hay duda: cuando hay química entre dos personas, eso se nota en el beso. Al besar, el cerebro libera endorfinas, a las que se atribuye que combaten el desánimo y evitan caer en la depresión. Cuando damos un beso activamos más de 30 músculos faciales y además en tan solo 30 segundos quemamos 15 calorías. ¿Qué más queremos?". Mentalmente hemos contestado "nada".

¿Es entonces besar mal algo imperdonable? Tal y como afirma 'Love Connection' un 38% de los solteros afirma que si las personas les gusta, no tienen en cuenta que bese mal, mientras que un 42% intenta que mejore la situación enseñando a su pareja. Aunque eso sí, un 10% afirma que si le horroriza su forma de besar, no volvería a ver a esa persona.