11 dic 2019

El misionero es la postura sexual más popular (y lo dice la ciencia). Es también la más sencilla ya que no requiere casi maña y sale de forma natural. Justamente por eso, al ser la más fácil, se suele caer en la monotonía y el aburrimiento. Como no queremos que eso pase, hemos seleccionados algunas claves para que disfrutéis mucho más a la hora de mantener relaciones sexuales.





Como es la posición sexual perfecta para disfrutar... ¡Toma nota! No te arrepentirás.

Preliminares

Hay que prestarles la atención debida. Son imprescindibles para que la relación sexual sea todo un éxito. No hay que apresurarse ni ir directos al grano. El juevo erótico previo determinará el tono de la relación sexual. No se trata de una carrera donde el objetivo es llegar al orgasmo, sino de un trayecto en el que el único propósito debe ser disfrutar.

Zonas erógenas

No se deben olvidar las zonas sensibles menos obvias. Orejas, parte de atrás de las rodillas, el cuello... no debemos ir siempre a las mismas tres zonas. Lo bonito de las relaciones sexuales es disfrutar y experimentar. Comunícate con tu pareja y explícale qué te gusta y qué no.

Ritmo

No hace falta repetir siempre el mismo ritmo. Cambia la velocidad, intenta respirar de forma acompasada con tu pareja... de esta forma os sentiréis más unidos y las sensaciones serán mejores.

Cuida los ángulos

Puedes darle algo de color a la relación sexual cambiando los ángulos de penetración. Esto romperá la monotonía y sentirás sensaciones diferentes dependiendo de la posición.