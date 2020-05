4 may 2020

En estas semanas de confinamiento seguro que has descubierto muchas cosas sobre ti misma (lo reconoces: has visto nuestra lista de películas eróticas al completo). Que odias la pintura, por ejemplo. O que te encanta hornear bizcochos, mucho más que comerlos. Siempre fuiste de salado, ahora más que nunca. La convivencia con tu pareja, sorprendentemente y aunque a distancia, no se ha convertido en un infierno (sí, estáis pasando el confinamiento bajo las premisas de "Tú en tu casa y yo en la mía"). Estás contenta. La relación ha sobrevivido y no has tenido que cortar por lo sano y recurrir a las aplicaciones de citas para poner en práctica aquello de "un clavo saca a otro clavo" (que por cierto, ¿qué estará pasando con las dating apps durante la cuarentena?) y aunque tu juguete sexual favorito se haya convertido en tu nuevo mejor amigo en esta etapa de encierro, todo va viento en popa. Bueno, todo lo bien que puede ir en mitad de una pandemia mundial.

Para entretenerte has visto tus series pendientes en Netflix, HBO y Amazon Prime. Incluso, has caído rendida a las películas de las 16.00 horas los sábados por la tarde. Las novelas eróticas se han convertido en un 'must' en tu mesita de nochee y también te has aficionado a los audiolibros. Pero estamos seguras, y para seguir subiendo la temperatura (por si no hiciese suficiente calor ya), de que hay cuatro películas eróticas que se te han escapado -no estaban en nuestra lista de imperdibles- o por falta de tiempo, o porque se te olvidó apuntarlas en tu libreta. Por eso, hemos seleccionado cuatro películas donde el sexo es la principal temática ideales para tus tardes de sofá y manta.

Video: Así suenan los orgasmos

Emmanuelle, 1974

'Emmanuelle' es un imprescindible cuando hablamos de películas eróticas. Es una cinta francesa de 1974 dirigida por Just Jaeckin y protagonizada por la actriz Sylvia Kristel basada en el personaje principal de la novela con el mismo nombre de Emmanuelle Arsan, (1959). A pesar de contener escenas explícitas y de violencia, se conviritó en un éxito internacional que aún hoy se sigue visualizando.

Las edades de Lulú, 1990

'Las edades de Lulú' está basada en la novela del mismo nombre de la escritoria Almudena Grandes. Adaptada a la gran pantalla por Bigas Luna, cuenta la historia de Lulú, una joven de quince años que se siente atraída por un profesor de universidad. La película es un recorrido por la vida sexual de Lulú hasta la treintena, cuando comienza a experimentar con encuentros sexuales como las orgías o los tríos.

La vida de Adèle, 2013

'La vida de Adèle' fue una de las películas más comentadas de 2013. La cinta se convirtió en una puerta abierta a la intimidad y el sexo con sus escenas eróticas entre Adèle Exarchopoulos y Léa Seydoux. Escrita y producida por Abdellatif Kechiche está basada en la novela francesa 'El azul es un color cálido' de Julie Maroh. Cuenta cómo la vida de Adèle cambia cuando una pintora de pelo azul (Léa) entra en su vida y comienzan una relación que evoluciona conforme van creciendo y las responsabilidades adultas se interponen entre ellas.

Call me by your name, 2017

Ganadora de un Oscar por mejor guion adaptado, 'Call me by your name', basada en la novela homónima de André Aciman, es un reflejo de al vida real y de cómo los amores de verano pueden cambiarte la vida. La película narra la historia de amor entre Elio Perlman (Timothée Chalamet) y Oliver, (Armie Hammer), el asistente de su padre que pasa con ellos las vacaciones de verano en un pueblo de Italia. Spoiler: no volverás a ver los melocotones igual.

¿Con qué película te quedas?