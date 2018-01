Trucos para usar bien el corrector de ojeras

24 ene 2018

El corrector es uno de los cosméticos imprescindibles para muchas mujeres. Bien utilizado, sirve para camuflar las ojeras, los granitos, las rojeces, las manchas y otras imperfecciones de la piel. Para algunas mujeres es, junto a la máscara de pestañas, el cosmético básico de su día a día.

Sin embargo, el corrector puede convertirse en el peor enemigo de una mujer si no lo usa bien. Uno de los mayores errores es elegir mal el tono, o muy claro o muy oscuro. La maquilladora Pilar Lucas te cuenta en su blog cómo elegir el mejor corrector de ojeras. Es importante que sepas que hay correctores de diferentes colores y cada uno sirve para una cosa. Al comprar un corrector, debes tener en cuenta tanto tu color de piel como el problema que quieres camuflar. No es lo mismo un corrector para las ojeras que un corrector para ocultar rojeces de las mejillas, por ejemplo.

También es importante que antes de aplicar el corrector de ojeras, hayas hidratado perfectamente el contorno. De nada sirve usar el corrector sobre una piel seca por que el producto se cuartea y marcará las líneas de expresión y las arrugas. Antes de nada, aplica una crema para el contorno de los ojos.

Otro truco para que el resultado sea perfecto es no pasarte con la cantidad de corrector. No conseguirás ocultar antes tus ojeras si aplicas capas y capas. Coge poquita cantidad y difumina bien para que el color se funda con tu piel. No presiones excesivamente, ya que la piel del contorno del ojo es mucho más fina, hazlo con pequeños toques con un pincel o con la yema de los dedos.

Resuelve todas tu dudas en nuestro manual de uso del corrector y no te pierdas selección de productos.

