Blanca Suárez pone de moda las extensiones para lucir melena XXL

La moda del pelo corto, con el bob, el long bob y la melena midi como estrellas absolutas, ha provocado un nuevo revival de las extensiones de pelo. Según nos explican desde Treatwell, Treatwell.es, las reservas de los tratamientos de extensiones de pelo han aumentado notablemente en sus centros colaboradores de Madrid y Barcelona.

Blanca Suárez ha sido una de las famosas que ha decidido cambiar de look con extensiones. La actriz, que luce en realidad una media melena, se ha apuntado desde inicios de 2018 a las extensiones. Blanca Suárez no ha dudado en compartir el secreto de su melena extra larga a través de sus seguidores de Instagram.

Con motivo de la entrega de los Fotogramas de Plata 2018, la actriz eligió extensiones de clip extra largas de Extensionmania (189€). Compuestas por tres tiras triples de 60 cms de largo, estas extensiones proporcionan, además de longitud, volumen. El resultado no puede ser más espectacular, peinadas con ondas al agua de medios a puntas.

La estilista de Blanca Suárez muestra las extensiones que le va a colocar a la actriz con motivo de los Fotogramas de Plata 2018. pinit

Otras famosas que ya lucieron las extensiones

Las extensiones tienen mucho éxito entre las famosas. Jennifer Lawrence las ha usado en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en la promoción de 'Passengers' en diciembre de 2016, la actriz sorprendió pasando de su bob a una melena XXL suelta o recogida de un día para otro.

Getty Images Jennifer Lawrecen con melena XXL en la promoción de su última película: 'Passengers'. Cordon Press Jennifer Lawrence con una trenza de raíz larga en la promoción de 'Passengers'. Cordon Press En la promoción de la misma película Jennifer Lawrence también lució su corte de pelo real: un bob ondulado.

Beyoncé fue la protagonista de los Grammy 2017, a pesar de que Adèle se llevó los principales galardones. Su embarazo, con su tripa al aire, y su melena XXL, lisa y rizada, triunfaron.

Cordon Press Beyoncé con melena XXL en los Premios Grammy. Cordon Press Jennifer Lawrence con melena XXL rizada en los Grammy 2017.

Pero hay más famosas que se apuntan a la melena XXL aunque sea por un día como Kim Kardashian, Jennifer López, Jourdan Dunn, Rihanna o Naomi Campbell, entre otras.

Todo lo que necesitas saber sobre las extensiones

Las extensiones se han convertido en un básico de belleza de las famosas que les permiten cambiar de look al instante. Extensiones hay muchas, pero no todas son iguales. Hay extensiones de clip que se usan para transformar el look de forma puntual, y que puedes ponerte tú misma, y hay extensiones de queratina, con grapas y hasta cosidas, que las deben colocar los profesionales.

Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo, explica que "el cabello ha de tener una longitud mínima para poder colocar las extensiones sin que se noten". Es decir, si luces un pixie o la cabeza rapada, no podrás usar extensiones. Al menos debes tener una media melena por los hombros.

Es fundamental diferenciar entre las extensiones de cabello natural que podrás teñir, cortar, planchar como si fueran tu propio pelo, y las extensiones de fibra, más económicas, pero que no se pueden manipular con herramientas de calor y tampoco se pueden teñir.

En sitios especializados, como Extensionmania, puedes encontrar una gran variedad de extensiones, tanto para lucir la melena XXL, como para aumentar el volumen de tu melena. Son extensiones de clip que puedes ponerte tú misma para un evento como una boda.

Pero si lo que quieres es lucir una melena XXL durante algún tiempo, lo ideal es que acudas a una peluquería o salón de belleza para que te las coloque un profesional. En Maison Eduardo utilizan las extensiones "Great Lengths, realizadas con pelo natural de alta calidad y usamos para colocarlas un sistema de fijación por queratina que al activarla con calor se funde y se une al mechón del cabello. Así son mucho más resistentes y completamente respetuosas con el pelo". Este tipo de extensiones te durará entre 4 y 6 meses y el precio medio ronda los 500 euros.

