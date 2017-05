¿Pelo rosa, azul, verde? Atrévete a lucir colores raros como las famosas

17 may 2017

Los rubios, castaños, caobas o negros, en sus diferentes matices, son los colores de pelo más habituales. Pero cada vez más mujeres (y también algunos hombres) se atreven a lucir tonos más raros como el azul, el verde, el rosa, el lila…

Una cosa es evidente, con cualquiera de estos tonos en tu cabello no pasarás desapercibida, así que si eres tímida y no te gusta llamar la atención tienes que olvidarte de ellos. A menos que en lugar de teñirte toda la melena, simplemente te hagas alguna mecha para darle un toque divertido, sin un cambio de look drástico.

El color rosa ha sido y es uno de los tonos tendencia esta primavera y algunas famosas se han animado a lucirlo también en el pelo. Algunas como Rita Ora o Rihanna han optado por un rosa pastel y otras, en cambio, como Nicole Ritchie o Lily Allen, han lucido un rosa más subido de tono casi fucsia.

Pero si no tienes miedo a llamar la atención, puedes probar con cualquier color del arcoíris: azul, violeta, verde, naranja, amarillo flúor, púrpura… Algunas famosas, como Katy Perry, Lady Gaga o Kylie Jenner ya se han atrevido.

Consejos para teñirte el pelo de colores

Si no estás muy convencida lo mejor es que pruebes primero con tintes que se van con los lavados. Puedes hacerlo incluso en casa ya que diversas firmas han lanzado sprays y tintes de colores que puedes aplicarte tú misma.

Para lanzarte a una coloración permanente en colores raros tendrás que estar un poco más convencida. Ten en cuenta, también, que el cabello claro es más fácil de teñir que el oscuro. Como siempre, el cabello coloreado requiere un mimo especial para cuidarlo: lavarlo con champús para cabello teñido y mucha hidratación, con acondicionadores, mascarillas, sérums o aceites capilares.

Y a la hora de elegir peinado, si llevas el pelo con algún color raro es mejor optar por algo muy sencillo, la melena lisa, una coleta o un semirrecogido son buenas opciones para centrar toda la atención en el tono.

¿Te animas a elegir un color extravagante para tu melena? Ficha en esta galería los colores más raros que han lucido las famosas.