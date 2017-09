Alicia Vikander estrena corte de pelo

25 sep 2017

Compartir en google plus

Este otoño ha venido cargado de cambios de looks entre las famosas. Algunos muy llamativos, como el de Úrsula Corberó que, además de cortarse el pelo, se lo ha teñido de platino. Otros, más discretos, pero acertados, como el de Alicia Vikander.

La actriz sueca, ganadora del Óscar por su papel en 'La chica danesa', se encuentra en el Festival de San Sebastián presentando 'Submergence'. Y allí ha aparecido con su nuevo look: un long bob o media melena a la altura de los hombros. Alicia Vikander se despide así de su melena larga y apuesta por un corte de pelo estiloso y versátil.

La actriz lució su media melena suelta con raya en el medio y unas ondas muy suaves por el día. Por la noche, se recogió el pelo en un moño trenzado 'effortless', demostrando que su actual melena también le permitirá lucir recogidos.

Gtres Alicia Vikander con su nuevo corte de pelo: el long bob. Gtres Alicia Vikander con su media melena recogida en un moño 'effortless'. Gtres Alicia Vikander lucí amelena larga antes de cambiar de look.

El long bob es uno de los cortes de pelo tendencia este otoño. Un peinado que favorece a casi todos los rostros y que permite múltiples interpretaciones: liso, con ondas, rizado, semirrecogido, recogido en coleta, moños, etc. Además, es una buena opción para las mujeres que no se atreven a hacerse un cambio de look drástico, pero sí quieren renovar su melena.