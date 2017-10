Â¡Se me cae el pelo!

18 oct 2017

Como ya sabrás, una de las consecuencias del verano es la pérdida del cabello, aparejada por estas fechas a la caída de las hojas de los árboles. Si compruebas que a diario pierdes más de 100 cabellos lo mejor es que le pongas freno con productos cosméticos y nutricosmética. Ya sabes, mejor prevenir que curar. Fortalecer el cabello con rituales sencillos es la forma más segura y sencilla de actuar.

De hecho algunas inquietudes y preocupaciones respecto al pelo y su pérdida pueden ser un poco exageradas, y hacen que se cometan errores de cálculo, haciendo que se elijan remedios poco favorables sin pensar primero en el motivo real de su caída. En la gran mayoría de los casos la pérdida ocurre por causas naturales, debido a la renovación del tejido epitelial. Durante esta renovación podemos perder entre 50 y 100 cabellos diarios, que se irán reponiendo con nuevos cabellos.

Y como tan importante es que sepas lo que tienes que hacer para bloquear la caída, tienes que conocer lo que no funciona: Usar tratamientos sin aval científico.

Mantener una dieta desequilibrada y pobre en vitaminas y minerales.

La falta de constancia en los tratamientos.

El uso de cualquier champú para lavarlo.

Anthony Llobet, estilista embajador de TRESemmé, nos ofrece un dato curioso "el propio organismo hace que apenas se pierda pelo durante el verano, con la intención de proteger el cuero cabelludo del sol. Justo lo contrario que ocurre durante el otoño, que se cae en mayor cantidad". De manera que la tan popular y comentada "caída otoñal" no es una leyenda urbana, existe.

¿Es normal que por estas fechas aparezca cierto alarmismo?

"Muchas mujeres sufren al pensar que se les cae mucho el pelo; pero realmente no es tan dramático como parece, porque al observar su cabeza, no encontramos zonas en las que haya significativamente menos pelo. La realidad es que la caída del pelo no se puede evitar. Es algo natural. Normalmente una persona sana pierde cada día una media entre 50 y 100 cabellos. Lo importante es no estresarse por esto y esperar porque volverán a crecer en un periodo de, aproximadamente, 3 meses. Son ciclos que se podrían traducir en: el pelo crece entre 2 y 9 años, después cae, 'descansa' durante 3 meses y vuelve a nacer", señala Anthony Llobet.

Los tratamientos preventivos ¿funcionan?

Hay medicamentos para ingerir, en spray, espuma, pastillas, etc. Según el estilista de TRESemmé "se debe consultar con un experto en el tema para que pueda asesorar de manera personalizada". Además ya te contamos que hay alimentos que pueden ayudarte a frenar la caída del pelo en otoño.

¿Qué factores influyen en la pérdida del cabello?

"Algunos medicamentos, el embarazo, una enfermedad, el estrés; son muchas las circunstancias que, episódicamente, contribuyen a la caída del pelo. Insisto, si realmente existe preocupación por este asunto, hay que acudir a consultarlo con un médico", nos explica Anthony Llobet.

Y también nos recomienda "añadir en esta época algunos cuidados extras. La mayoría pueden hacerse por una misma, con píldoras y suplementos alimenticios, más algunos cosméticos específicos. Pero también en algunos casos, resulta imprescindible algún tratamiento de salón".

Fulldensity, un tratamiento de instituto

Aplica la tecnología más avanzada que combina la naturaleza (biotina que refuerza la resistencia capilar) con la ciencia molecular (Zinc PCA que nutre desde la raíz y gluco-omega que mezcla glucosa con ácidos grasos, nutriendo en medios y puntas). Es un sistema anti-afinamiento capilar avanzado con el que las fibras del cabello, se ven engrosadas de una manera importante. Con su uso adecuado, llegan a aumentar hasta un 9% de diámetro, disminuyendo a la mitad las roturas y consiguiendo un gran sensación de densidad. Lo que hace, es engrosar cada fibra capilar tratando, hidratando, reforzando y saneando cada cabello para aumentar su densidad y volumen de manera acumulativa.