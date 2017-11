22 nov 2017

Paula Echevarría es de esas famosas que jamás cambian de look. Desde que la conocemos luce su melena larga de color castaño. De hecho, cuando hemos hablado con ella y le hemos preguntado por un posible cambio de look, su respuesta siempre ha sido la misma: "jamás me haría un cambio radical, ni me cortaría la melena ni me teñiría de ningún color extraño".

Sin embargo, Paula Echevarría ha compartido con sus seguidores de Instagram una imagen en la que aparece con un nuevo corte de pelo: un long bob ondulado con flequillo. Dos tenencias de este otoño y que le sientan de maravilla.

Tres patas pa un banco! #MaravillaDeActrices #MaravillaDeMujeres #Compañeras #OlaDeCrimenes #OnSet @telecincocinema @bowfingerpictures @mediasetcom #CineEspañol Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 12:11 PST

Se trata de un cambio de look transitorio, ya que la actriz está grabando la nueva película de Gracia Querejeta, 'Ola de Crímenes', junto a Maribel Verdú y Juana Acosta. Así que suponemos que Paula Echevarría lleva una peluca.

La media melena con flequillo es uno de los cortes de pelo del otoño, y una opción sin mucho riesgo para cambiar de look, como ya nos demostró Clara Lago que también lucía una melena larga como la de Paula Echevarría.