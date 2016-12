5 claves para mejorar tu estilo de vida

Compartir en google plus

El trabajo, los hijos, la pareja, los amigos, la casa… Hoy en día las mujeres llevamos un ritmo frenético en el que muchas veces no tenemos tiempo para nosotras mismas. Al final del día te das cuenta de que no has hecho nada de lo que te hace sentir bien. Y esto tiene una influencia negativa en todos los aspectos de tu vida, el principal, la salud, pero también, la piel.

Si no te gusta tu vida, es hora de cambiarla, pequeños gestos que te harán sentir mejor. Solo necesitas un poquito de voluntad y constancia. Nosotras te damos las claves para mejorar tu estilo de vida y te prometemos que los resultados te van a gustar.

¡Muévete slow! ¿No tienes tiempo de ir al gimnasio? ¡No hace falta! Camina siempre que puedas, sube escaleras, realiza estiramientos antes de irte a la cama, practica yoga cada mañana o pilates a la hora de comer. Lo importante es que realices algo de ejercicio, algo que te guste y que no te cueste, te hará sentir bien.

¡Come slow! No hace falta que te pongas a dieta, solo que introduzcas pequeños cambios. La alimentación influye en tu piel, en tu estado de ánimo, en el funcionamiento de tu organismo… Razones suficientes para prestarle un poquito de atención. Empieza a tomar té (rojo, verde, negro, el que más te guste), prepárate batidos y smoothies con frutas y verduras cuando tengas tiempo, añade a tus ensaladas frutos rojos (arándanos, fresas y frambuesas), que son antioxidantes, o come a menudo atún, salmón o espinacas, ricos en Vitamina B (tu pelo te lo agradecerá).

¡No te olvides de tus cremas! La cosmética es fundamental para vernos más guapas, así que cada mañana y cada noche dedícate 10 minutos. Limpieza, hidratación y maquillaje, son los tres pasos clave para tener una piel sana, cuidada y joven por más tiempo. Apúntate al Slow Âge, el nuevo tratamiento corrector diario de los signos de la edad de Vichy. Con un SPF25 te protege y te ayuda a prevenir y retrasar las manchas, las arrugas, y otros signos del envejecimiento prematuro de la piel.

¡Piensa slow! Meditación, mindfulness… llámalo como quieras. Vuelve a conectar con tus sentidos, reduce el ritmo de tu vida, tómate un día libre, desconecta durante un rato tu móvil, realiza unos ejercicios de respiración, date un paseo por el campo, dedica cada día un rato a un afición creativa (haz fotos, pinta, dibuja, escribe…). La idea es bajar el ritmo y dedicarte un rato para ti.

¡Cambia tu vida en 21 días! Es el tiempo que según los expertos se tarda en adquirir un hábito. Si necesitas ayuda apúntate al método slow de Vichy. Durante 21 días recibirás (por teléfono o correo electrónico) los mejores consejos para liberar tu mente, mejorar tu alimentación y renovar tu piel. El objetivo final cambiar tu estilo de vida para sentirte más feliz.