Láser lipolítico, tan efectivo como la liposucción pero menos agresivo

14 jun 2017

La liposucción ha sido durante años una de las operaciones de cirugía estética más demandadas por sus buenos resultados para remodelar la figura, al extraer la grasa de zonas rebeldes como la tripa, las piernas o los brazos.

Pero los tratamientos de medicina estética no invasivos e indoloros la han desbancado. Y entre ellos destaca el láser lipolítico. Una técnica de medicina estética, derivada del lipoláser, con unos resultados muy similares a la liposucción, pero con grandes ventajas respecto a ésta. Se trata de un tratamiento que no necesita quirófano y que te ayudará a eliminar la grasa difícil, esa que no se desaparece ni con dietas ni con ejercicio.

¿Qué es?

Es una técnica de medicina estética no invasiva e indolora que, mediante ondas generadas por láser, desencadena una serie de efectos fisiológicos que dan lugar a la lipólisis, el mecanismo natural que destruye la grasa corporal.

¿Para qué sirve?

Elimina los depósitos de grasa localizada, reduce volumen y reafirma la piel al mismo tiempo.

¿Zonas de aplicación?

Abdomen, piernas, caderas, brazos, glúteos y flancos.

¿Número de sesiones?

Una media de 6 sesiones, que deberás hacerte 1 o 2 veces a la semana.

¿Inconvenientes?

No es recomendable para pacientes con enfermedades autoinmunes o infecciones, ni para los que se hayan sometido a cirugías recientes. Para conseguir los efectos deseados se recomienda beber mucha agua, seguir una dieta baja en grasas y practicar ejercicio.

¿Precio aproximado?

En Felicidad Carrera, 105€/sesión en el tratamiento de láser de diodo de baja frecuencia y radiofrecuencia. En Germaine de Capuccini Centro de Estética Goya, desde 39€ /sesión, según la zona a tratar.