Acné y sol: una combinación peligrosa

27 jun 2017

El acné es uno de los problemas de piel más frecuentes. Y no solo entre la población adolescente. Muchas personas sufren acné durante toda su vida. Otras, en cambio, es a partir de los 30 cuando empiezan a tener granos. Es lo que se conoce como acné adulto.

Aunque no es un problema grave, el acné puede tener un gran impacto emocional en la vida de los que lo sufren. Esto lleva a echar mano de todo tipo de recomendaciones, no siempre apropiadas, para librarnos de los granitos. Y una de ellas es tomar el sol… Sí, seguro que tú también has oído eso de que el sol es bueno para secar los granos.

Hemos hablado con dos dermatólogas y esto es lo que nos ha contado.

¿El sol es bueno para el acné?

La doctora Virginia Sánchez, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario HM Sanchinarro, nos explica que "en la mayoría de las personas con acné leve es bueno, ya que parte de la radiación ultravioleta que nos llega del sol tiene efecto antiinflamatorio sobre las lesiones de acné. Sin embargo este efecto no es suficiente en casos de acné moderado o grave". Por su parte la doctora Cristina de Hoyos, dermatóloga y directora técnica de Clínicas Ceta recalca que "el inconveniente principal que tiene la exposición al sol de una piel con acné es la pigmentación oscura que puede quedar en las zonas donde hay acné activo o cicatrices residuales. Por ello no es adecuado que una piel con acné se exponga al sol sin protección solar. El acné puede tratarse y resolverse, pero las cicatrices e hiperpigmentaciones residuales tienen mala solución".

¿El exceso de sol puede provocar acné?

La doctora Cristina de Hoyos se muestra tajante: "sí, la exposición excesiva puede llegar a provocar inflamación de la piel y con ello desencadenar un brote de acné".

¿Qué tipo de protector solar deben utilizar las personas con acné?

La doctora Virgina Sánchez aconseja usar "filtros con texturas muy ligeras: gel, fluido, crema gel… Por otro lado, los filtros de este estilo con color son muy prácticos ya que disimulan las lesiones existentes. El SPF recomendado depende del fototipo de piel, 30 para los fototipos más altos (piel oscura) y 50 para los más bajos (piel clara)". La doctora Cristina de Hoyos también señala que se deben usar fotoprotectores libres de grasa o no comodogénicos.

¿Cómo cuidar en verano una piel con acné?

Virginia Sánchez, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital HM Sanchinarro, señala que "lo más importante es acudir al dermatólogo para revisar el tratamiento que se esté realizando para el acné. Algunos tratamientos médicos hay que retirarlos y cambiarlos por otros durante el verano. Por lo demás, una higiene e hidratación adecuadas a las necesidades de cada piel y uso de filtro solar".

Aquí tienes una selección de fotoprotectores para pieles grasas o con acné y ya sabes, el sol, en pequeñas dosis y, sobre todo, siempre con protección.