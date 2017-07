Pies de estrella

8 jul 2017 c. u.

El secreto de unos pies perfectos está en cuidarlos todo el año. Pero lo más probable es que te hayas olvidado de que existen hasta que te has puesto las sandalias. No te preocupes, debes dedicarles entonces un programa intensivo de cuidados para que recuperen su esplendor. Esto es lo que necesitas.

Baño zen

Empieza por mimar tus pies con 10 minutos de inmersión en agua caliente. Cárgala de sales minerales, que ayudarán a la musculatura a recuperarse de la fatiga y añade unas tabletas efervescentes de limpieza. Cuando termines, aclara con agua fría.

Sales Relajantes Pies Cansados de Saltratos (6,90 euros). Germisdin Baño Podológico de Isdin (8,45 euros). pinit

Exfoliación supersónica

La limas eléctricas lo hacen todo solas. Velvet Smooth de Dr. Scholl se puede usar en la ducha para acabar con durezas. Clarisonic también se puede aplicar a los pies en su versión pedi.

Velvet Smooth Wet&Dry Lima Eléctrica de Dr. Scholl(42,34 euros). Clarisonic Pedi de Clarisonic (199 euros). pinit

Mascarilla intensiva

La piel de los pies tiende a queratinizarse: se hace más gruesa y se acumula en zonas de apoyo. Puedes suavizarla con nutrición. Y si una mascarilla la cubres con unos calcetines 20 minutos, el efecto se multiplica.

Intensive Foot Socks de Kiko Milano (4,90 euros). Purple Peel-Off Natural Mask, mascarilla manos y pies regeneradora, de Bioxán (34,90 euros). pinit

Cutículas a punto

Si no las has cuidado, estarán rebeldes. No las cortes, porque son la barrera de protección natural de las uñas, sometidas a todos los riesgos de suciedad. Aplica una crema de cutículas para reblandecerlas y desplázalas con un palito de naranjo.

Crème Abricot, crema para uñas y cutículas, de Dior (26,95 euros). Crema Penetrante para cutículas de Mavala (10 euros). pinit

Masaje revitalizante y curativo

Movilizar la musculatura de la planta del pie no solo mejora la circulación de toda la pierna, también ayuda a que los activos refrescantes y suavizantes penetren mejor. Insiste en zonas como los talones. Utiliza cremas con ingredientes reparadores: sulfatos de cobre y zinc.

Crema Fantasía de Pies Desnudos de Kenzoki (23,50 euros). Dermalibour+ Stick Reparador de A-Derma (12,64 euros). pinit

Unifica y lima las uñas

Empieza por alisar la superficie con un pulidor. Pero hazlo con cuidado, frotando en forma de equis, desde la base hacia el exterior y sin insistir mucho. Darles forma es la tarea más importante de todas. Si tienes que cortar, no apures demasiado. Luego utiliza la lima desde el centro hacia los extremos, primero hacia uno y luego hacia el otro.

4-Step Buffer de Sephora (6,95 euros). Lima de Tweezerman (9 euros). pinit

Preparación extra

Si notas las uñas blandas o han crecido con un patrón extraño, igual es el momento de aportarles un extra de vitaminas. Antes de empezar a pintar, aplica tratamientos remineralizantes y después, una base de protección. Tienen que estar perfectas antes de poner el esmalte.

The Fix Tratamiento 5 en 1 de Formula X (3 euros), en Sephora. Give me All Base Multitask de Astor (7,47 euros). pinit

Lacado super trendy

La forma más fácil de pintar las uñas es apoyar el pie frente a ti sobre algo que haga de tope. Hacerlo a pulso es casi imposible. Separa cada dedo con un pañuelo de papel doblado y toma muy poca cantidad de laca en el pincel. Aplica capas finas y empieza por la base de la uña. A partir de ahí, desliza el pincel hacia arriba y repite en los lados.

Laca de uñas, en tono rosa, Schiap de Nars (20 euros). Les Vernis Longue Tenue, en tono Coralium, de Chanel (27 euros). Infinite Shine en tono Do you Sea what I Sea de OPI (19,82 euros). La Laque Gel, en tono verde, de Bourjois (11 euros). pinit

El toque final

Retira el exceso de pintura que haya quedado por los lados con un corrector en forma de rotulador, que son los más sencillos de utilizar. Y protege el resultado con un top coat potente, porque las uñas de tus pies se enfrentan a miles de desafíos cada día asomadas desde las tiras de tus sandalias.