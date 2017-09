5 cosas que debes saber si padeces acné adulto con frecuencia

18 sep 2017

Muchas mujeres y hombres a partir de los 30 tienen brotes de acné. Un acné que puede convertirse en un problema, más allá de las molestias estéticas. Las personas que padecen acné adulto pueden sentir inseguridades, afectándoles de forma emocional.

Cuando el acné es ya un problema recurrente, deberías consultar a un dermatólogo. Pero aquí tienes unos datos importantes que debes saber si sufres acné adulto.

1. Las hormonas juegan un papel importante en la aparición del acné adulto

El acné, tanto adulto como joven, puede aparecer por muchos y diversos motivos. De lo que no cabe duda es que las hormonas juegan un papel muy importante, incluso pasada cierta edad. ¿Sabías que el 90% de mujeres padecen acné más o menos leve? Menstruación, embarazo… nosotras sufrimos cambios hormonales constantemente y somos más propensas a padecer de estos pequeños enemigos.

2. No culpes al chocolate

Una mala alimentación provoca que nuestra piel no esté en las mejores condiciones, por supuesto. Pero, la creencia popular de que el chocolate es el causante de la aparición del acné no es del todo cierta. Tal vez la necesidad de comer chocolate y la aparición de acné sean síntomas de una misma causa: un cambio hormonal. Pregúntate si estás más sensible de lo normal, irritable o algo triste, puede que ese sea el motivo de lanzarte a la despensa y también de que te salgan granitos.

