La nueva forma de aplicar las cremas, 'el mixing'

24 sep 2017 c.u.

Compartir en google plus

La cuestión está en no saturar la capacidad de trabajar con los principios activos que tiene la piel. Por eso, en lugar del layering, que consiste en crear capas de productos sobre tu piel, ahora nos asamos al mixing. Heredado del multimasking, en el que ya has aprendido a no conformarte con una sola mascarilla, el mixing cubre las xigencias de cada zona de la cara. Porque puede que tu zona T requiera un extra de cuidados antirrojeces o un mimo especial para reducir grasa y brillos, pero seguro que los bordes de tu frente y los extremos de tus mejillas piden nutrición a gritos.

Reduce las dosis

Si estás acostumbrada a darte mucho producto, minimiza su uso. Dividir el rostro en cuatro partes es la mejor forma de calcular la cantidad que necesitas. En realidad, solo se requiere una gota de sérum o aceite por cada una de estas partes y una lenteja si lo que vas a aplicarte es una crema.

Sérum RL3 Matrisin (92 euros). pinit

Haz un mapa de tu rostro

Lo primero es conocerte y saber qué necesitas. El contorno de ojos, por ejemplo, puede estar pidiéndote hidratación y activos antiarrugas en la zona exterior, donde se asientan las patas de gallo, y oxigenación en la que está más cerca del lagrimal, para acabar con esa ojeras azules incipientes. Establece lo que quieren las otras cinco zonas esenciales de tu rostro: frente, nariz, mejillas,barbilla y mandíbula.

Multi-Active Yeux de Clarins (45 euros). pinit

Elige según lo que precisas

Aplica el producto concreto solo en el área que necesite combatir cada uno de esos problemas específicos.

Problemas específicos: Hidratación . Suele ser una exigencia más clara en la frente y los bordes exteriores de las mejillas, aunque a veces también puedes notar que tienes la barbilla áspera.

. Suele ser una exigencia más clara en la frente y los bordes exteriores de las mejillas, aunque a veces también puedes notar que tienes la barbilla áspera. Acné . Los productos con ácido salicílico, tan beneficiosos para controlar los granitos, puede resecar el resto de la piel. Céntrate en la zona en la que estos son más activos y no te salgas de ahí cuando los apliques.

. Los productos con ácido salicílico, tan beneficiosos para controlar los granitos, puede resecar el resto de la piel. Céntrate en la zona en la que estos son más activos y no te salgas de ahí cuando los apliques. Rojeces . Generalmente se concentran en las mejillas y la nariz, aunque en algún caso también pueden alcanzar parte de la frente.

. Generalmente se concentran en las mejillas y la nariz, aunque en algún caso también pueden alcanzar parte de la frente. Exceso de grasa. Frente y nariz, la famosa zona T, es donde necesitas aplicar los cosméticos matificantes. Sáltatelos en las zonas en las que necesitas una hidratación más profunda.