Â¿Sabes por quÃ© Kate Middleton no se pinta jamÃ¡s las uÃ±as?

23 oct 2017

Su aspecto siempre es impecable. Perfectos estilismos, intachable pelo, sonrisa franca. Y, sin embargo, llama la atención que nunca, jamás, lleva las uñas pintadas. ¿Por qué Kate Middleton no le pone color a sus manos? ¿Es alérgica? ¿No le gustan sus manos? ¿Se muerde las uñas? Pues no, ninguna de estas explicaciones es cierta. Y tampoco que no se las pinte jamás.

Lo cierto es que Kate Middleton usa metódicamente y desde hace tres décadas un esmalte rosa clarísimo, apenas apreciable. De hecho, hasta en su propia boda llevó un esmalte muy muy similar a este tono. Llama la atención que apenas haya experimentado con otros tonos, y las expertas en 'grooming' y en casas reales se han lanzado a la búsqueda de una razón lógica. Es imposible que una mujer que le gusta tanto la moda, renuncie a variar de esmalte.

Las indagaciones no han tardado en dar frutos, y la respuesta a nuestra duda es la que nos temíamos: la extremada discreción del esmalte de uñas de Kate Middleton tiene que ver con el rígido protocolo de la monarquía británica. Este no solo prohibe los escotes mínimamente sugestivos, sino las uñas pintadas de colores brillantes o llamativos. Qué aburrido es ser reina.