CÃ³mo recuperar la frescura de tu rostro

7 feb 2018 c.u.

Algo más hundidos o unas líneas de expresión que se hacen notar. O quizá una sensación general de pérdida de lozanía. Ponle freno ya. Una piel radiante es solo cuestión de cuatro pasos, pero tienes que seguirlos a rajatabla para ver resultados.

1. Tu rutina tiene que ser consistente

No vale desmaquillarte un día bien y cinco mal. Ni olvidarte del sérum y el fotoprotector por la mañana porque vas con prisa y de todo por la noche porque te da pereza. A partir de los 35, cada día que no te cuidas añades estrés oxidativo a tu piel y no la ayudas con la regeneración celular. Por eso la notas áspera, rugosa y sin vida. Recupera las buenas costumbres y, si se te hace cuesta arriba, reduce tu ritual a lo esencial.

No te olvides de: El limpiador, mejor en bálsamo y con aceites para añadir nutrición.

El sérum, que sea específico para elevar los rasgos.

La crema de día, ultrahidratante, gelificada y acuosa, para que se absorba cuanto antes y refresque.

La crema de noche, cuanto más potente, mejor.

La exfoliación semanal, suave pero que regenere y reafine poros.

d.r. Bálsamo Limpiador Divina Siempreviva de L'Occitane (37€). d.r. Capture Youth Serum Plump Filler de Dior (97€). d.r. Platinum Rare Celllular Night Elixir de La Prairie (C.P.V.). d.r. Skin Energy Refine & Exfoliate Mask de Juvena (42€). d.r. Moisture Surge Hidratante Intensiva en Gel de Clinique (30€). d.r. Future Solution LX Total Regenerating Cream de Shiseido (375€). d.r. Gel de Tratamiento Refrescante de La Mer (155€).

2. Empieza con los masajes

Si a tu piel le falta vida, quizá la circulación sanguínea y linfática esté atascada. La solución es ponerla en movimiento con masajes circulares y ascendentes en las mejillas, dibujando una fuente en la frente, y hacia el cuello desde el óvalo. Añade un plus con un aparato de rodillo, como Oils of Life o famoso el Face Roller de cuarzo rosa.

d.r. Masajeador facial Oils of Life de The Body Shop (20€). d.r. La Vie en Rose Face Roller de Angela Caglia (65€).

3. Pon el foco en los ojos

Casi siempre, marca la diferencia. Una mirada entristecida por las ojeras y achicada por las bolsas y las cejas da lugar a una frente y un entrecejo marcados por las líneas de expresión. Despierta tu mirada y tu rostro cambiará. Hazlo con activos que hagan recircular la sangre y los líquidos y con ingredientes que alisen.

d.r. Stimulkin Plus Correction Crema Divina Multicorrectora contorno de Ojos de Darphin (98€). d.r. Belle de Jour Sacred Lotus Contorno de Ojos de Kenzoki (56€) d.r. Nuxellence Zone Contorno de Ojos de Nuxe (45€).

4. Trabaja tu rostro

Combate la falta de brillo con prebases e iluminadores. Para un efecto glow, usa una gota de iluminador líquido, como Custom Strobing Drops de Lancôme en tono Champagne o SOS Primer Booste D'Éclat de Clarins. "Aplícalo sobre el maquillaje, con unos toques", dicen los expertos de Clarins.