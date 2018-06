4 jun 2018 c. uranga

Compartir en google plus

Cada mes, más de 600.000 españoles acuden a la consulta del dermatólogo para comprender qué le está pasando a su piel. Eso afirma el estudio Análisis de los diagnósticos realizados en la actividad ambulatoria dermatológica en España de la Fundación Piel Sana. Porque las pieles pican, escuecen, se descaman... Cuando el problema es muy molesto, o resulta antiestético, todos tenemos claro que ha llegado el momento de pedir ayuda al especialista. Pero a veces nos asaltan dudas sobre si debemos o no “molestar” a este experto por problemas que intentamos aliviar por nuestros propios medios o que, directamente, preferimos ignorar.

¿Nos equivocamos? Es posible. Pasar de las señales que nuestra piel nos envía sobre nuestra salud puede ser contraproducente. Tres expertos nos ayudan a averiguar si la visita al dermatólogo es imprescindible en estos casos tan comunes... como importantes.

1. ¿Cuándo me tengo que preocupar por los lunares?

Hay que consultar si salen lunares nuevos, si cambian de forma o si pican y sangran.

El cáncer de piel tipo melanoma se manifiesta a través de pecas y lesiones que empieza en los melanocitos (células de la piel encargada de la pigmentación) y aparecen en la superficie cutánea. Controlar estas manchas y descubrirlas a tiempo puede salvarte la vida.

“Hay que consultar siempre con el dermatólogo cuando salen lunares nuevos, si los antiguos han cambiado de forma y o si empiezan a picar o a sangrar de manera espontánea”, explica la dra. Aldanondo. ¿La forma de monitorizar estos cambios? Hay varias apps para hacer seguimiento con el móvil de los lunares que empiezan a tener bordes irregulares, como SkinVision Detect Skin Cancer (disponible en Apple Store) o FotoSkin, desarrollado por el Grupo de Dermatología de Pedro Jaén y el Hospital Ramón y Caja. También se pueden hacer fotos todas las semanas. Al mínimo cambio, ve al especialista.

2. ¿Por qué tengo siempre las manos irritadas?

El agua es muy agresiva con la barrera que protege la piel y puede alterarla y debilitarla.

No dejes de consultar si te escuecen las manos cada vez que las humedeces, aunque la sensación sea leve. Hay miles de causas que pueden producir un síntoma de este tipo y el experto es el único que ofrece el diagnóstico correcto. Pero si cada vez que te mojas las manos tu vida se convierte en un infierno, lo más probable es que el culpable se esconda en tus hábitos de limpieza doméstica. “Existe una enfermedad denominada dermatitis del ama de casa, que es muy común entre las mujeres acostumbradas a fregar platos y a lavar la ropa a mano, sin tomar las medidas de protección adecuadas”, aclara el dr. David Saceda.

¿Cuáles son esas precauciones que hay que tener para mimar nuestra piel? Pues, obviamente, hacer estas tareas con unos guantes y aplicar en ellas una buena capa de crema con humectantes, como la glicerina o el ácido hialurónico, al menos una vez al día. “Aunque no lo parezca, el agua es muy agresiva con la barrera hidrolipídica de la piel y, si las manos están en contacto constante con ella, acaban alterándola, lo que permite que cualquier agente agresivo externo se introduzca en su interior”, nos advierte el experto

3. ¿Tengo que usar protección solar todo el año?

Es importante que plantees esta pregunta porque la respuesta podría sorprenderte. “Hay una evidencia científica abrumadora que confirma que protegerse del sol evita la quemadura solar y previene el cáncer de piel. Así que mi opinión profesional es que hay que protegerse, –apunta la dra. Isabel Aldanondo, del Grupo de Dermatología Pedro Jaén–. Pero, ahora mismo, también hay una controversia con el déficit que sufrimos de vitamina D, que se está convirtiendo en un problema de salud pública en España”, añade.

Esta vitamina es esencial para que los huesos fijen el calcio. La cuestión es que resulta muy difícil tener un aporte óptimo a través de la dieta y que para sintetizarla basta, en teoría, con tomar 10 minutos al día de sol sin protección solar. “Pero la realidad es que nos pasamos el día encerrados y al final nos da tan poco el sol como a los finlandeses. Así que, cuando haces analíticas a tus pacientes, se demuestra que en nuestro país hay una escasez de vitamina D generalizada”, explica la experta.

Cualquier filtro solar bloquea los rayos ultravioleta B, que son los responsables de la síntesis de la vitamina D. El problema es que, si este déficit se cronifica, tiene efectos que van más allá de los huesos: “Está relacionado con tumores, con cáncer de piel y enfermedades autoinmunes. Así que lo que los dermatólogos nos estamos planteando ahora mismo es si ser tan tajante con el tema del sol va a producir males mayores”, explica la dra. Aldanondo.

4. ¿Se me cae demasiado el pelo?

Si notas que se está cayendo el pelo, ve al médico antes de tomar un suplemento vitamínico.

Valorar si la pérdida de cabello es mucha o poca es complicado. “Lo normal es que se pierdan entre 100 y 150 pelos cada día, aunque los cabellos densos, oscuros y rizados caen en mayor cantidad que los rubios y finos”, explica el dr. David Saceda, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y del departamento de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

La cuestión es que, si no te cepillas el pelo a diario, esta cantidad se acumula. Tenlo en cuenta para no llevarte un susto. Además, piensa que existen pérdidas estacionales en las que la cifra aumenta. “En general, recomendamos consultar siempre que se note que, al pasar las manos o el cepillo, se quedan muchos más cabellos de los habituales”, explica el dr. Saceda. ¿Lo que no se debe hacer en ningún caso? “Tomar un suplemento vitamínico sin saber si hay una alteración. Hay que consultar siempre con el dermatólogo”, concluye.

5. ¿Por qué me ha salido acné a los 30?

Dejaste atrás la adolescencia y, con ella, las espinillas. Pero por desgracia, puede que te toque volver a lidiar con ellas. Agradéceselo al acné tardío, algo cada vez más común. Se sabe que está relacionado con cambios hormonales y factores como el estrés y el tabaquismo. Y también que afecta a un 30% de mujeres mayores de 25 años, según datos de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Pero, de momento, no se conocen sus causas exactas, aunque se tiene muy claro cómo combatirlo, así que la pregunta está justificada y cuanto antes la plantees, mejor.

“Este tipo de acné tiene características muy concretas y las cremas específicas no funcionan bien. Sí responde a los tratamientos orales con isotretinoina en cantidades muy bajas (que pueden ser hasta de una sola pastilla de 20 mg a la semana)”, explica la dra. Isabel Aldanondo. Eso sí, aunque las dosis sea mínima, sigue siendo obligatorio no quedarte embarazada durante el tratamiento, porque esta medicación daña al feto.

Seguro que también te interesa...

-Los 9 magníficos contra la caída del pelo

-Maquillaje para pieles con acné

-Tus armas para combatir el estrés de la piel

-Manchas en la cara: 7 consejos para prevenirlas