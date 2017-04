No le preguntes a Blake Lively de quién va vestida

24 abr 2017

Este es el típico casos de periodista que ha puesto el automático y no sabe dónde está. O de periodista que sí sabe dónde está y le importa más bien poco. Blake Lively había sido invitada-premiada a los premios Power of Woman de la revista Variety por su trabajo constante y entregado contra la pornografía infantil. El asunto es serio y la causa merecía protagonismo. Sin embargo, un reportero de alfombra roja que no midió el momento le preguntó a Lively: "¿De quién vas vestida?". Error.

"¿De verdad me estás preguntando eso? ¿Le preguntarías lo mismo a un hombre? Haz el favor de hablar de mi trabajo", le contestó indignada Lively, visiblemente enfadada ante una pregunta que consideraba impertinente. Y con razón. Todo el mundo sabía que la actriz iba a recoger un galardón por su lucha junto a la organización Child Rescue Coalition.

Lively añadió que no estaba allí para "contestar preguntas antimujeres, sino para que la sociedad se vuelva más consciente y cambie". Y le pidió al reportero: "Estamos intentando construir otro arquetipo de mujer, así que hazme otra pregunta”. Se refirió al hashtag #AskherMore (pregúntale más) que hace dos años blandieron las estrellas femeninas de Hollywood en la alfombra roja.

