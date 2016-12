2016, un aÃ±o de reencuentros universales

21 dic 2016

Al igual que, en su momento, hicieron 'Baywatch' (Los vigilantes de la playa), 'Full House' (Padres Forsozos) y 'Growing Pains' (Losp roblemas crecen), entre otras series, muchos han sido los intérpretes, tanto musicales ocmo actorales, que en 2016 se han rencontrado, años después de que fueran compañeros. Recordamos aquellos que nos han parecido impactantes, interesantes, vibrantes, emotivos, maravillosos, increíbles, con garra y -como seguiría diciendo el inigualable José Luis Moreno- ¡guau, guau, guau!

Operación Triunfo (2000)

Con el inicio del nuevo siglo nació este 'reality' musical que tuvo a todo el país en vilo, y no solo por sus actuaciones musicales. Los romances entre los concursantes también mantuvieron a los espectadores clavados en el sillón. Por esto la reunión de los 16 'triunfitos', 15 años después de su paso por la academia era esperada y ansiada. Nadie pudo contener las ganas de ver a Chenoa y David Bisbal sobre el escenario despué sde todo lo que ha llovido sobre ellos durante este tiempo. Y no drefraudaron. La 'cobra no cobra', hizo correr ríos de tinta.

Beverly Hills 90210, Sensación de vivir

Los estudiantes del West Beverly protagonizaron un primer encuentro en 2003 con motivo de la grabación de un especial. En 2008 parte del elenco se volvió a encontrar con motivo del regreso de la serie a televisión con una nueva generación. Ha sido en este 2016 cuando Jason Priestley (Brandon Walsh1), Jennie Garth (Kelly Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Luke Perry (Dylan McKay) y Tori Spelling (Donna Martin) han protagonizado un encuentro oficial, para deleite de sus fans, en el que aprovecharon para mandar su apoyo a Shannen Doherty (Brenda), la gran ausente debido a la lucha contra el cáncer en la que se encuentra.

Compañeros (1998-2002)

Seis de los actores que formaron parte de aquel grupo de amigos, dentro y fuera de televisión, se han vuelto a encontrar en este 2016. Así, hemos podido ver juntos de nuevo a Eva Santolaria (Valle), Manuel Feijóo (Luismi), Julián González (César), Nicolás Belmonte (Eloy), Lara de Miguel (Sara) y Virginia Rodríguez (Isabel). Antonio Hortelano y Ruth Nuñez (Quimi y Tania) fueron los grandes ausentes de esta cita.

Física o Química (2008-2011)

La reunión de estos actores un lustro después de su paso por el Instituto Zurbarán pasará a la historia por las afirmaciónes de Úrsula Corberó: "Follábamos todos con todos", dijo la actriz. Rápidamente tuvo que matizar esta declaración que se interpretó como que los rodajes se convertía en orgías y a la que Ana Milán respondió: "A mi no me invitaron a ninguna".

El Internado

Casual fue el encuentro que protagonizó Elena Furiase con sus compañeros Fernando Tielve y Daniel Retuerto, en el madrileño parque Atenas, seis años depués de su paso por el internado. "Reencuentros", escribió Fernando en su perfil de Instagram.

Olé Olé

Nunca coincidieron cantando, pero sí compartieron grupo, Olé, Olé. Vicky Larraz y Marta Sánchez, tras tres décadas sin verse, protagonizaron un bonito encuentro al que se unió Sonia Santana, la tercera y última vocalista en discordia.

Friends (1994-2004)

Matthew Perry ha abierto la puerta a un nuevo rencuentro de 'Friends' ya que, debido a sus proyectos profesionales, fue el único ausente en el que participaron este año sus compañeros Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

A nosotros se nos ha ocurrido que podrían rencontrarse 'Verano Azul'; 'Farmacia de Guardia'; Parchís... no, estos se rencuentran cada dos por tres; 'V'; 'Power Rangers', ya hasta 'La Superabuela'. Sería un buen propósito para este 2017. El año que despedimos también lo han está marcado sonados desencuentros, pero eso forma parte de otra historia...