Natalia Verbeke: "Estoy disfrutando mucho del embarazo"

27 dic 2016

Siempre ha sido una mujer risueña, pero ahora es la felicidad hecha persona. Embarazada de casi cinco meses, Natalia Verbeke está disfrutando mucho de esta etapa en su vida. «Lo estoy llevando superbien. Es que no me lo puedo creer, a veces tengo que tocar para saber que es cierto», cuenta mientras se acaricia la barriga. No tiene antojos, pero come lo que le apetece. «Yo he dicho una cosa: estoy embarazada, es el momento de engordar, pues vamos a aprovecharlo. Ya que me tengo que cuidar siempre…», dice entre risas.

Va a tener una niña, aunque eso ya lo sabíamos, porque se le había escapado a Miguel Abellán, su expareja y sin embargo amigo, porque ella ha demostrado que eso no es incompatible. El torero lo dijo hace unos días en un photocall. Desveló un dato que nadie conocía y, claro, creyó que había metido la pata, pero nada más lejos de la realidad. A Natalia y a Marcos Poggi, su pareja y futuro padre de la criatura, no les importó ni lo más mínimo. «Me partía de la risa. No era un secreto. No le cayó una bronca porque nos moríamos de la risa. Pero Marcos y yo le llamamos y ¡no nos cogió el teléfono!», decía entre carcajadas. «Pero vamos, nunca lo he escondido. Nadie me lo había preguntado. Toda la gente de mi alrededor lo sabía», aclaraba.

Todo esto nos lo contó en el Patio Magnum del hotel Villamagna, uno de los espacios que El Corte Inglés ha vestido de Navidad para recibir estas Fiestas como se merecen. Allí se reunió con la prensa y nos contó que estas Navidades van a ser especiales «para mí y para toda mi familia también». Este bebé, que nacerá a finales de abril, le está dando muchas alegrías.

«Estoy disfrutando muchísimo, es que no he parado de trabajar y de pronto me encuentro como con vacaciones», nos dice. Aun no tiene nombre para la niña, porque Poggi, jugador de rugby de la Selección española, y ella no se ponen de acuerdo. Esa mañana le sugirieron Violeta, como el personaje de la serie argentina, un nombre que a ella, nacida en Buenos Aires, le gusta. Pero eso aun está por decidir. Como lo de seguir trabajando. Hasta hace poco participaba en una obra de teatro con la que estaba de gira, pero lo ha tenido que dejar porque ya se le notaba el embarazo. «Podría seguir sin ningún problema, pero claro, el personaje, que no quiero desvelar por la gente que vaya a ir al teatro, no está embarazada… y estaría muy feo si lo estuviera».

Pero si le ofrecieran un papel y le gustara, lo aceptaría. «Hay de todo, depende del papel que fuese, porque yo me siento muy bien. Si me gustara sí, si no… porque puede haber una embarazada que sea una psicópata y esa ahora mismo no me gustaría hacerla».

De momento se dedica a disfrutar de esta etapa y a prepararse para el parto. La boda con el deportista, de 29 años, no entra en los planes. «Ya sabéis que no es algo que a mí me haya atraído nunca», comentó. «Realmente más unión que esta no hay». Y puede que tenga razón.

