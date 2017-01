La fama que tuvo el Duque me sobrepasó

7 ene 2017

Miguel Ángel Silveste acaba de confirmar su participación en Narcos, la popular serie de Netflix, donde compartirá escenas con Javier Cámara. Hablamos con el actor de su proyección internacional.

Corazón: Casi se pierde usted el directo de 'Velvet...

Miguel Ángel Silvestre. Sí, mi representante estuvo luchando con los de Narcos para que me dejaran libres esos días. Al principio, me dijeron que no, pero al final pude estar.

Corazón: ¿Qué ha significado para usted su papel de Alberto Márquez en 'Velvet'?

M.A. Silvestre: 'Velvet' me ha abierto muchas puertas fuera de España. Me llevo un personaje que me ha brindado la posibilidad de hacer algo muy distinto a lo que hice anteriormente, El Duque en 'Sin tetas no hay paraíso'.

Corazon: ¿Cómo ha sido su relación con Paula Echevarría?

M. A. Silvestre: Paula es una amiga, una hermana a la que admiro y que me ha hecho mucho bien conocer.

Corazón: Hemos visto una gran evolución en usted desde El Duque. Ahora, le vemos más sonriente.

M. A. Silvestre: Cuando me llegó todo de golpe con un personaje tan carismático como El Duque, no me atrevía a ser yo por no decepcionar al público con mi personalidad, habiendo visto el personaje que había hecho. Ahora lo disfruto.

Corazón: ¿A qué se debe ese cambio?

M. A. Silvestre: Me siento muy agradecido a la prensa por el apoyo que siempre ha dado a mi carrera, eso me ha abierto muchas puertas.

Corazón: ¿Disfruta más de la fama?

M. A. Silvestre: En ese momento, me daba miedo que el público viera como soy en realidad. Todo lo de El Duque me sobrepasó.

Corazón: Ahora desembarca en Narcos de Netflix. ¿Cómo se siente?

M. A. Silvestre: Es una serie que admiro. Es la ficción más vista del mundo y cuando la vi, pensé que artísticamente es muy relevante.

Corazón: ¿Qué echa de menos en su vida en Los Ángeles¿

M. A. Silvestre: A mi familia. Más que la comida, echo de menos lo que sucede durante la comida. Puedo hacer mil videollamadas con mi madre, pero no es lo mismo que el cariñito y el contacto en persona.