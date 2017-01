Kim Kardashian volverá a viajar tras el atraco

12 ene 2017 corazón

Lo ha estado posponiendo, pero parece que la vuelta a la normalidad de Kim Kardashian es inminente. Incluso va a hacer una cosa que le aterra: volver a volar. La mujer de Kanye West tiene previsto acudir a un acto en Dubai, aunque ha puesto algunas condiciones para sentirse segura.

Según Hollywood Reporter, la 'celebrity' ha pedido que su marido sea quien la acompañe para aportarle seguridad. “Parece que aún no está lista para viajar, pero que si es al lado de su marido va más tranquila. Este es su primer viaje al extranjero desde su pesadilla en París y ella todavía no se siente al 100%”, asegura una fuente citada por el medio.

Han pasado tres meses desde que fue víctima de un atraco a mano armada en París y desde entonces, Kim ha permanecido recluida en su casa y al parecer ha sufrido varios ataques de pánico. Por ese motivo la ‘celebrity’, habitualmente muy activa en las redes sociales, dejó radicalmente de publicar imágenes en Instagram.

Sin embargo, la estrella de 'Keeping up with the Kardashian', está dispuesta a recuperar poco a poco el ritmo de actos y apariciones que tenía antes. Y, tras días dejándose ver por Los Ángeles, ahora va a dar un paso más: volver a viajar, ya que no ha salido de Estados Unidos desde lo que le sucedió en París.

Ahora la duda es saber si Kanye, que tampoco atraviesa su mejor momento, podrá acompañarla. El rapero tuvo que cancelar su gira y ser ingresado en el hospital durante unos días por una psicosis temporal y ahora permanece apartado de la vida pública. Quizá ese viaje a Dubai suponga también su regreso a la actualidad. Quien sí ha ido con ella es Scott Disick, pareja de Kourtney Kardashian.

