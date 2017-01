Habla la Miss atacada con Ã¡cido en la cara por su ex: "Solo quiero recuperar la vista"

17 ene 2017 corazón

El nombre de Gessica Notaro saltó a la palestra la semana pasada, cuando conocimos que su expareja, Edson Tavares, le había tirado ácido por la cara. Finalista de Miss Italia en 2007, ha concedido una entrevista a 'Il Resto del Carlino', la primera desde el ataque.

"No me importa si me quedo deformada. Solo quiero recuperar la vista. De un ojo veo y ya me siento feliz", ha sentenciado mientras continúa en la cama del hospital de Cesena, donde se recupera de las heridas.

El relato de los hechos comienza así: "Eran poco más de las once de la noche cuando llegué a la puerta de casa con mi coche y en compañía de mi actual novio. Al llegar a la entrada, nos despedimos y él se bajó. Después abrí la puerta del garaje y mi ex, Edson Tavares, estaba ahí".

Me lanzó un líquido encima y salió huyendo"

"Iba vestido de negro. No dijo una palabra. Me lanzó un líquido encima y salió huyendo. La piel comenzó a arderme. Afortunadamente llevaba puestas las gafas y el gorro, sino podría haber sido aun peor", termina de relatar el dramático episodio.

Fue su madre quien bajó en pijama desde casa y se encargó de ir con ella hasta el centro médico mientras le explicaba que era Edson el autor de un ataque que él ahora, en prisión preventiva, niega.