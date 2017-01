Angelina Jolie, celosa por el apoyo a Brad Pitt

20 ene 2017 MUJERHOY

"Angelina Jolie está furiosa con Hollywood". Así abren algunos de los medios estadounidenses que en estos días han hecho referencia al malestar del actriz por su percepción por el apoyo que Brad Pitt está recibiendo por parte de actrices, actores y compañeros del sector.

¿A qué responde este sentimiento? Cabe recordar que, en la pasada gala de los premios Globos de Oro, los asistentes al evento rompieron en aplausos cuando salió el actor por sorpresa al escenario. La ovación, según estos medios, habría afectado especialmente a Angelia Jolie. Según «OK», un testigo confirmó los rumores y añadió más: «Angie tuvo que ver como sus compañeros animaban y apoyaban públicamente a su ex. Al parecer, Hollywood no ha aprobado la forma en que Jolie ha vapuleado al padre de sus hijos tras su divorcio y no ocultan su alegría de volver a verle sonreír. Algo que molesta mucho a Angelina que no soporta verle tan contento».

