Jane Fonda se separa de Richard Perry tras ocho aÃ±os juntos

¡Atención! Jane Fonda vuelve a ser una mujer 'soltera'. Su historia de amor con Richard Perry, con quien comenzó a salir hace ocho años, ha tocado a su fin. Ha sido él mismo quien lo ha confirmado a la web Page six'.

Y aunque sea una ruptura de manual, él ha preferido no ponerle esa etiqueta a la nueva situación. "No es una ruptura, es un cambio en la dirección de nuestras vidas. Odio decir que la relación romántica ha terminado", ha sentenciado como queriendo dulcificar lo que es un hecho, que ya no están juntos.

Somos buenos amigos. Nos preocupamos el uno por el otro" richard perry

Y añade como queriendo dar fuerza a esa explicación: "Somos definitivamente buenos amigos. Seguimos haciendo cosas juntos. Nos preocupamos uno del otro".

Los más avispados podían olerse esta separación, ya que, no hace muchos días, pusieron la mansión que compartían hasta el momento en Beverly Hills a la venta.

