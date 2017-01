El espectacular cambio de look de Pamela Anderson ¿por cirugía?

30 ene 2017

Algo pasa con Pamela Anderson. La actriz de 'Los vigilantes de la playa' vuelve al ojo del huracán y no precisamente por su papel en el 'remake' cinematográfico de la serie que la hizo mundialmente famosa, sino por su aspecto físico. Anderson ha aparecido irreconocible.

Pamela Anderson, el domingo en los The Best Awards pinit GTRES'

Ha sido este fin de semana, en los The Best Awards, donde la actriz presumió, además de vestido y escotazo, de nueva imagen. Su rostro no tenía nada que ver con el de hace solo unas semanas, cuando acudió a la Haití Rising Gala. La diferencia entre una imagen y otra es obvia.

Pamela Anderson, en los The Best Awards y en la Haití Rising Gala pinit Agencias'

La actriz no ha confirmado ni desmentido su paso por el quirófano, como tampoco lo hizo Meg Ryan, cuyo aspecto también ha sido muy polémico. Eso sí, hace unos meses la explosiva socorrista de 'Los vigilantes de la playa' admitía no tener miedo a envejecer.

“No me da miedo envejecer. Envejeces cuando estás estresado y preocupado, celoso, enfadado o amargado con tu vida. Mucha gente de la que conozco ha tenido comienzos difíciles y ahora están mucho mejor que hace 20 años, es increíble”, declaró a la revista Harper's Bazaar.

