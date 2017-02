Es mentira que estoy arruinado

1 feb 2017

Podríamos habernos trasladado a "Tanzania", como el mismo Rappel dice, pero no. El vidente nos recibió en su casa situada en pleno centro de Madrid. Sí, insistimos porque parece de un catálogo de los rincones más exóticos del mundo. El motivo de la cita no era otro que presentárselo a ustedes como nuevo colaborador: desde esta semana se encargará de ofrecerles los horóscopos.

"A la gente le aviso de que el horóscopo no es Palabra de Dios ni que todo lo que sale se le vaya a cumplir. Es algo generalizado para cada signo que, según los movimientos astrológicos, sale una lectura", explica. Y añade: "Yo siempre busco la influencia positiva de los astros en todos los signos, no soy catastrofista. Trato de ver que, si en el amor no lo tiene muy bien esta semana, seguro que lo tiene mejor en el trabajo".

Un 'buen rollo' que traslada a su vida diaria. "A mí cuando me dicen que alguien me va poniendo verde, siempre contesto: 'Pues que le vaya bonito'. Esto es como un boomerang: si proyecto energía positiva, me volverá, y viceversa".

Me siento muy respetado y querido por la gente"

Quizá ese carácter es el que le lleve a sentirse "respetado, muy querido por la gente. Llevo en esta profesión 50 años y en mi vida he tenido ni un problema ni una denuncia. Estuve en 'Tómbola', donde adivinaba a los personajes, cara a cara, cosas y nunca nadie se me ha levantado del plató. Nunca nadie podrá decir que Rappel le pidió unas joyas para hacer un ritual o miles de euros para cambiarle el destino o quitarle el mal de ojo". Tras sentarse a su lado para hacer la entrevista, después de recorrer el jardín, la piscina, los recovecos del salón de su casa... da esa sensación: es un hombre de verdad.

Una buena bronca

Tanta es la fe que le tiene la gente, después de darse a conocer al gran público en la pequeña pantalla, que a principios de los 90 se llevó una bronca del fundador de El Corte Inglés, Ramón Areces. Sucedió tras recomendar en su espacio de TVE, Dimensión Rappel, que la gente comenzará el año con ropa interior roja, porque daba buena suerte.

"Me llamó y me dijo: 'Nos has creado un problema', porque no hay calzoncillos rojos. Tuve que decir que se colocaran una cinta de seda roja debajo del calzoncillo pegado a su piel", recuerda entre risas. Como lo leen: "El llevar ropa interior roja da seguridad y es un invento mío. Hay gente que dice que es una tradición romana. Y ni romana ni griega, eso es una tradición creada por mí".

Lo que es una creación son las informaciones que se publicaron cuando entró, hace un año, en 'Gran Hermano VIP'. En aquel momento se dijo que aceptó participar en el reality porque no tenía un duro. Él contesta con honestidad: "Es mentira que esté arruinado. Sí que es cierto que he puesto una casa a la venta, porque tengo una edad y me quiero ir retirando y vivir un poco tranquilo. A mis 72 años, por ley de vida, no creo que vaya a vivir muchos años. Me encanta estar cerca del mar y tengo una casa en Marbella. No digo que no vaya a tener una casa en Madrid para cuando venga a ver a mis hijos o a mis nietos».

Tengo derecho a vender una propiedad mía que he comprado con mi sacrificio"

Para dar más fuerza a su argumento, añade: "Tengo derecho a poder vender una propiedad mía que he comprado con mi sacrificio de muchos años. Pero no necesito hacerlo para comer. A día de hoy, tengo todo pagado y no tengo deudas. Tengo una hipoteca que llevo al día y no es una deshonra. No me verán ni en casinos ni en sitios donde se derrocha el dinero. He sido de ahorrar".

Eso sí, reconoce que uno de los motivos que le llevaron a entrar en 'GH VIP' fue económico. Pero, ojo, no el único: "Entré, lo primero, porque me hacía gracia. A mis 70 años no había convivido más allá de mi familia. No he hecho ni camping cuando era jovencito, porque siempre he sido muy comodón. Era una reto: a ver si ser capaz".

Emoción en el clero

Saber que la gente "se lo paso bomba conmigo" le reconforta. "Me han parado por la calle hasta sacerdotes y monjas para decirme cómo lo pasaron viéndome cuidar a las abejitas. Qué bonito que la gente se riera y se emocionara", relata.

Tanto como van a emocionarse los allegados, familiares y seguidores de la centena de personalidades que protagonizan su nueva creación literaria: Rappel y sus cien estrellas. "Son cien capítulos, cada uno con un personaje que es historia de España. Personajes importantísimos de los que cuento cómo les conocí, alguna anécdota que hayamos compartido… Algunos estás muertos y otros vivos. Los muertos tienen sus familiares y sus herederos que pueden ratificar que todo lo que cuento es verdad", nos cuenta antes de nombrar a Cantinflas, Rocío Jurado, Juan Gabriel, Coco Chanel, o Lola Flores.

Y así, con ganas de que salga a la venta ya el libro, porque con sus historias una se queda hipnotizada, nos despedimos de él no sin antes pedirle el horóscopo de esta semana. Un encargo que ha aceptado porque lleva 30 años disfrutando haciéndolo, no porque no tenga para comer. Que quede claro.